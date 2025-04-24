NBA｜前最佳新秀　轉行上擂台打拳

NBA 2014年最佳新秀米高卡達威廉士（Michael Carter-Williams）將於5月29日在紐約首次參加業餘拳擊賽，正式展開拳擊生涯。

33歲的卡達威廉士將迎戰36歲拳手Sam Khativ，進行一場三回合重量級賽事。這場名為「Broad Street Brawl」的賽事旨在為非牟利機構「Bigvision Community」籌款，該機構協助年輕人擺脫毒癮，重建生活。

拳賽搞手向ESPN表示，「當時有一位原本報名參賽的拳手推薦了卡達威廉士，說他可能對參賽有興趣，於是我們取得聯絡。他覺得這個慈善原因有意義，所以希望參與其中。」

消息指卡達威廉士正在佛羅里達州接受拳擊訓練，並認為這次比賽。未必只是一次性參與。拳場搞手說：「他運動能力也很強，有潛質在業餘拳擊圈站穩陣腳。若他決定轉職業，那又是另一回事。要在NBA立足已需具備世界級體能，如果他能以同樣的決心投入拳擊，再加上天賦條件，未來的發展值得期待。」