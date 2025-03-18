NBA｜勇士不敵金塊7連勝斷纜　湖人輕取馬刺

金州勇士的7連勝走勢，終於被丹佛金塊打斷。雖然祖傑（Nikola Jokic）的受傷缺陣，但在艾朗哥頓（Aaron Gordon）取得今季新高的38分下，金塊以114:105的比分，今季第2度擊敗勇士，同時中止對方的連勝走勢，而這也是占美畢拿（Jimmy Butler）加盟勇士後的第2場敗仗。

勇士自畢拿加盟一直交出了14勝1負的成績，並已錄下7連勝。面對缺少主力祖條的金塊卻未有取得優勢。作客的金塊大多數時間都處於領先，在第2節畢拿為勇士追至僅落後28:29之後，金塊打出一段15:1的攻勢，將比分拋離。勇士即使在第4節憑史堤芬居里（Stephen Curry）的兩個罰球，再追至僅落後3分，不過金塊仍是保住領先，以114:105擊敗勇士。