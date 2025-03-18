NBA｜勇士不敵金塊7連勝斷纜　湖人輕取馬刺

金州勇士的7連勝走勢，終於被丹佛金塊打斷。雖然祖傑（Nikola Jokic）的受傷缺陣，但在艾朗哥頓（Aaron Gordon）取得今季新高的38分下，金塊以114:105的比分，今季第2度擊敗勇士，同時中止對方的連勝走勢，而這也是占美畢拿（Jimmy Butler）加盟勇士後的第2場敗仗。
勇士自畢拿加盟一直交出了14勝1負的成績，並已錄下7連勝。面對缺少主力祖條的金塊卻未有取得優勢。作客的金塊大多數時間都處於領先，在第2節畢拿為勇士追至僅落後28:29之後，金塊打出一段15:1的攻勢，將比分拋離。勇士即使在第4節憑史堤芬居里（Stephen Curry）的兩個罰球，再追至僅落後3分，不過金塊仍是保住領先，以114:105擊敗勇士。
哥頓表場表現「搶鏡」，個人獨取38分，韋斯布克（Russell Westbrook）交出「三雙」的12分、11個籃板以及今季最多的16次助攻，還有米高波特（Michael Porter Jr.）也有21分及10個籃板，令到即使祖傑因右手肘及左足踝受傷缺陣，金塊仍有高水準演出。勇士的居里及畢拿都有20分以上得分，當中畢拿交出23分、8個籃板及6次助攻的表現，而居里就有20分。達蒙特格連（Draymond Green）也有6個籃板，成為勇士第6個取得生涯6,000個籃板的球員。金塊贏波與侯斯頓火箭的戰績相同，火箭排西岸第2，金塊就排第3。
溜馬加時險勝木狼
至於繼續缺少勒邦占士（LeBron James）的洛杉磯湖人，主場面對聖安東尼奧馬刺，在當錫（Luka Doncic）取得「準三雙」的21分、14次助攻及9個籃板，可是他今場的命中率其實較差，全場20投就5中，湖人以125:109輕取馬刺。湖人的列維斯（Austin Reaves）今場也有30分。另外印第安納溜馬在加時以132:130險勝明尼蘇達木狼，火箭加時以144:137贏費城76人。