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體育
2023-11-06 13:15:02

NBA｜勇士不敵騎士五連勝後斷纜　杜蘭特轟41分終止太陽連敗（附比賽精華）

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騎士擊敗勇士，結束對手五連勝走勢。(美聯社)

騎士擊敗勇士，結束對手五連勝走勢。(美聯社)

史堤芬居里（Stephen Curry）雖然攻入28分，包括7個的3分球，可是還是無法為金州勇士挽回敗局，作客以104:115不敵克里夫蘭騎士，令球隊今季5連勝走勢中止，同時也結果了騎士在對上16次對賽都輸的敗績。至於另一邊廂，鳳凰城太陽有杜蘭特（Kevin Durant）攻入41分，以120:106擊敗底特律活塞，結束球隊的3連敗。

自揭幕戰不敵太陽之後，勇士在作客克蘭夫蘭之前，已連贏5場。然而今仗居里雖然仍然交出28分，但是6次的失誤讓勇士付出代價。騎士在第2節反超勇士之後，一直都處於領先，在最多領先過14分之下，以115:104擊敗勇士。騎士的當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）攻入全場最多的31分，以及交出7次的助攻。而勇士今場的命中率只有36.2%，包括基斯保羅（Chris Paul）在內的多人都手感欠佳，令勇士的連勝被中止。

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騎士米歇爾今場獨取31分。(美聯社) 勇士作客104:115不敵騎士。(美聯社) 勇士作客104:115不敵騎士。(美聯社) 勇士作客104:115不敵騎士。(美聯社) 勇士作客104:115不敵騎士。(美聯社)

至於3連敗的太陽，終於止跌。在杜蘭特個人獨取41分之下，以120:106擊敗活塞。太陽今仗最多拉開過21分，並在第2節後開始一直領先，而輸波的活塞已經錄得4連敗。

杜蘭特攻入41分為太陽止跌。(美聯社) 太陽作客120:106贏活塞。(美聯社) 太陽作客120:106贏活塞。(美聯社) 太陽作客120:106贏活塞。(美聯社)

馬刺加時不敵速龍

連贏太陽的聖安東尼奧馬刺，就在主場加時不敵多倫多速龍。在速龍的史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）攻入最多的30分以及11個籃板之下，速龍在加時以123:116擊敗馬刺。馬刺的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）其實也有20分、9個籃板以及5次封阻的優異表現，不過球隊在多數時間領先下，在第4節末段被速龍迫和，加時球隊更只得6分，成為落敗的主因。

速龍加時擊敗馬刺。(美聯社) 速龍加時擊敗馬刺。(美聯社) 速龍加時擊敗馬刺。(美聯社) 速龍加時擊敗馬刺。(美聯社)
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