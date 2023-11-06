NBA｜勇士不敵騎士五連勝後斷纜　杜蘭特轟41分終止太陽連敗（附比賽精華）

史堤芬居里（Stephen Curry）雖然攻入28分，包括7個的3分球，可是還是無法為金州勇士挽回敗局，作客以104:115不敵克里夫蘭騎士，令球隊今季5連勝走勢中止，同時也結果了騎士在對上16次對賽都輸的敗績。至於另一邊廂，鳳凰城太陽有杜蘭特（Kevin Durant）攻入41分，以120:106擊敗底特律活塞，結束球隊的3連敗。

自揭幕戰不敵太陽之後，勇士在作客克蘭夫蘭之前，已連贏5場。然而今仗居里雖然仍然交出28分，但是6次的失誤讓勇士付出代價。騎士在第2節反超勇士之後，一直都處於領先，在最多領先過14分之下，以115:104擊敗勇士。騎士的當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）攻入全場最多的31分，以及交出7次的助攻。而勇士今場的命中率只有36.2%，包括基斯保羅（Chris Paul）在內的多人都手感欠佳，令勇士的連勝被中止。