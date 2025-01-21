NBA｜勇士主場40分不敵塞爾特人　居里獨力難支創球隊40年最大敗仗

即使史堤芬居里（Stephen Curry）為金州勇士取下18分，可是球隊仍在主場創下40年來的最大敗仗，以85:125不敵上屆總冠軍的波士頓塞爾特人。至於聯盟戰績領先的克里夫蘭騎士，就贏鳳凰城太陽118:92，繼續領放。

在交易走基利湯臣（Klay Thompson）後，勇士在季初一度造出了10勝2負的戰績，以為是球隊為居里再衝總冠軍打好基礎。但隨着之後的5連敗，勇士深度不足的問題也真正浮現。在達蒙特格連（Draymond Green）、古明加（Jonathan Kuminga）及波森斯基（Brandon Podziemski）的受傷之下，正選5人就僅居里一人取得雙位數的18分。韋堅斯（Andrew Wiggins）今場11次起手僅1中，全場就得4分，從布魯克林籃網交易過來的舒洛達（Dennis Schroder）也僅得7分，勇士全隊命中率只有34.8%，使得他們面對球隊自1985年1月輸45分後，再次主場輸超過40分，以85:125不敵塞爾特人。