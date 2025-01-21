NBA｜勇士主場40分不敵塞爾特人　居里獨力難支創球隊40年最大敗仗

即使史堤芬居里（Stephen Curry）為金州勇士取下18分，可是球隊仍在主場創下40年來的最大敗仗，以85:125不敵上屆總冠軍的波士頓塞爾特人。至於聯盟戰績領先的克里夫蘭騎士，就贏鳳凰城太陽118:92，繼續領放。
在交易走基利湯臣（Klay Thompson）後，勇士在季初一度造出了10勝2負的戰績，以為是球隊為居里再衝總冠軍打好基礎。但隨着之後的5連敗，勇士深度不足的問題也真正浮現。在達蒙特格連（Draymond Green）、古明加（Jonathan Kuminga）及波森斯基（Brandon Podziemski）的受傷之下，正選5人就僅居里一人取得雙位數的18分。韋堅斯（Andrew Wiggins）今場11次起手僅1中，全場就得4分，從布魯克林籃網交易過來的舒洛達（Dennis Schroder）也僅得7分，勇士全隊命中率只有34.8%，使得他們面對球隊自1985年1月輸45分後，再次主場輸超過40分，以85:125不敵塞爾特人。
塞爾特人今場最多拉開過45分，達譚（Jayson Tatum）今場取得22分，而波辛基斯（Kristaps Porzingis）也有18分，他們與17分的謝倫布朗（Jaylen Brown）在第4節開始休息。而大勝後的塞爾特人，目前在東岸仍守在次席。
騎士贏太陽繼續領放
至於常規賽目前遙遙領先的騎士，在主場就以118:92擊敗太陽。當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）在下半場獨佔23分，全取個人交出33分。騎士目前以36勝6負的戰績，追平史上第8最佳成績，而球隊主場目前更是21勝2負。另外，孟菲斯灰熊在主場以108:106險勝明尼蘇達木狼，紐約人就以119:110擊敗阿特蘭大鷹隊。