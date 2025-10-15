NBA｜勇士前瞻：居里3老有力爭冠　古明加成交易籌碼？

2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。 金州勇士2024至25年賽季成績 金州勇士戰績：48勝34負（西岸第7，季後賽第2輪敗給木狼）

金州勇士進攻效率：114.2（第16）

金州勇士防守效率：111.0（第7） 金州勇士休賽期動向 加入：賀福特（Al Horford）、美奧頓（De’Anthony Melton）、錫夫居里（Seth Curry）

離隊：隆尼（Kevon Looney）、基爾（Braxton Key）、洛斯（Kevin Knox）

關鍵問題：勇士三老能否撐足全季？ 這筆在上季中完成的重磅交易，徹底改變了勇士隊。畢拿的到來，為主帥卡爾（Steve Kerr）的球隊注入另一種進攻方式，一種低失誤、高效率的單打，以及穩定的罰球製造力，完美補足以史堤芬居里（Stephen Curry）為核心的傳統勇士體系。 同時他與達蒙特格連（Draymond Green）組成的防守組合，讓勇士擁有兩名高智商、多位置的防守破壞者，能在半場的每個角落補救漏洞。 交易成效立竿見影，交易前勇士僅５成勝率且得失分差為負；交易後，他們錄得全聯盟第4佳戰績、第3佳淨勝分與第1防守效率。在占美畢拿（Jimmy Butler）加盟後的43場常規及季後賽中，勇士戰績28勝15負，相當於53勝節奏。而當居里、格連與畢拿同場時，戰績更達27勝8負，可量化為63勝。

他們在首輪擊退年輕強悍的侯斯頓火箭，即使畢拿帶傷上陣、居里拇指受傷，仍能在客場成功搶七；次輪首戰又在明尼蘇達拔得頭籌。但居里在之後拉傷腿筋，勇士亦在這輪止步。 即使最終出局，球隊未來的方向卻變得明確。居里、格連與畢拿這組合極具威力，而3人的合約都至少還有2年（若格連執行2026至27年2,770萬美元球員選項），勇士管理層決心趁機衝擊冠軍。總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在媒體日直言：「這支球隊本季擁有極佳機會。」 賀福特為勇士添經驗 今年，即將邁入40歲的賀福特加入，這名攻防兼備老將，擁有總冠軍經驗與完美戰術適應性。正如卡爾所說：「他能融入任何陣容，並令其更強。」此外，勇士還簽入錫夫居里。他上季3分命中率高達45.6%，在定點投射與擋拆持球進攻上，分別位居聯盟第86與第96百分位，有望無縫融入兄長熟悉至極的勇士體系。 球隊的核心理念很簡單：聚集盡可能多的聰明球員，透過跑動、傳球與防守，讓他們圍繞3位巨星運轉。若最終成功與古明加（Jonathan Kuminga）續約，而他願意接受符合球隊體系的角色，那將是好消息；若不，等到1月15日，他2年4,680萬美元的合約仍可成為交易籌碼。 只要所有人方向一致，且3大老將——居里、格連與畢拿（再加上賀福特）能維持健康，球迷將可見證勇士是否真能延續上季交易後的強勢表現。若只是短暫的爆發，或許這已是居里的最後衝冠機會；若能長期維持，勇士依然是貨真價實的冠軍競爭者。