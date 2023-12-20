NBA｜勇士加時挫塞爾特人　落後17分下反勝（附比賽精華）

史堤芬居里（Stephen Curry）個人獨取33分之下，帶領金州勇士在主場，在落後過最多17分之下，加時以132:126擊敗東岸榜首的波士頓塞爾特人。
賽前在東岸榜首領先的塞爾特人，將一連4場作客。今次先到三藩市對勇士，上演2022年總決賽的戲碼。在謝倫布朗（Jaylen Brown）首節轟入12分下，塞爾特人本來有個好開始。勇士雖然在第2節收窄分差至半場落後62:65。不過到第3節戴歷韋特（Derrick White）又取得11分，將綠軍最多拉開至17分。進入最後一節時一度領先11分。
居里在第4節挺身而出，個人攻入14分包括3個3分球之下，在最後1分36秒追至121平手，綠軍之後接連投失，比賽需要進入加時。加時勇士乘勢將比數反超，最終以132:126擊敗塞爾特人，為球隊取得3連勝。居里今場共取得33分，而隊友基利湯臣（Klay Thompson）亦有24分的貢獻。塞爾特人的韋特今場取得30分，而布朗亦有28分，可是關鍵時刻的失誤，讓球隊付出代價。塞爾特人目前仍以20勝6負在東岸領先。
公鹿132:119輕取馬刺
至於東岸次席的密爾沃基公鹿，就在主場以132:119擊敗聖安東尼奧馬刺。列拿特（Damian Lillard）今場攻入40分成為全場最高，同時亦為自己取得職業生涯的2萬分。至於「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今仗以11分、14個籃板及16次助攻交出「三雙」，令公鹿取得一場大勝，而球隊以20勝7負在東岸排第2。