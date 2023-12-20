NBA｜勇士加時挫塞爾特人　落後17分下反勝（附比賽精華）

史堤芬居里（Stephen Curry）個人獨取33分之下，帶領金州勇士在主場，在落後過最多17分之下，加時以132:126擊敗東岸榜首的波士頓塞爾特人。

賽前在東岸榜首領先的塞爾特人，將一連4場作客。今次先到三藩市對勇士，上演2022年總決賽的戲碼。在謝倫布朗（Jaylen Brown）首節轟入12分下，塞爾特人本來有個好開始。勇士雖然在第2節收窄分差至半場落後62:65。不過到第3節戴歷韋特（Derrick White）又取得11分，將綠軍最多拉開至17分。進入最後一節時一度領先11分。