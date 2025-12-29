NBA｜勇士加時潰敗不敵速龍　雷霆贏76人反底

多倫多速龍在史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）取得球隊以及自己生涯最高的25個籃板，協助球隊戰至加時，以141:127大擊敗有史堤芬居里（Stephen Curry）攻入39分的金州勇士。2連敗的奧克拉荷馬城雷霆終於止跌，球隊主場129:104贏費城76人。
東岸第4的速龍在賽前輸3場。面對勇士在第3節一度被拉開至落後13分。然而之後速龍再逐漸收窄差距，兩隊在第4節餘46秒先打成120平手。之後居里的3分雖然射失，不過波森斯基（Brandin Podziemski）搶得籃板補中，在最後32秒再度領先2分，然而班尼斯23秒起手命中，兩隊頭4節打成122平手，要進入加時。進入加時居里大「跌Watt」，3次起手全失，而勇士僅由達蒙特格連（Draymond Green）及波森斯基取得5分，被速龍加時贏141:127。贏波的速龍以19勝14負排東岸第4。
班尼斯25個籃板破速龍紀錄
班尼斯今場獨取25個籃板之餘，更有23分及10次的助攻取得個人第7次「三雙」，同時25個籃板是他生涯最高，以及速龍球隊史上單場最高的紀錄。居里今場雖然取得39分，當中第3節更是取得14分，不過今場他30次起手僅12次中，3分11投4中。隊友格連有21分。勇士今場有21次失誤，比速龍的15次要多，而且一共因此失掉35分，而輸波的勇士繼續排西岸第8。
常規賽仍然領先，但連輸了2場給聖安東尼奧馬刺的雷霆，返回主場迎戰76人。在賀姆根（Chet Holmgren）攻入29分及9個籃板，以及基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的27分之下，以129:104贏76人終結連敗。同日的比賽波特蘭拓荒者主場114:108贏波士頓塞爾特人，華盛頓巫師116:112贏孟菲斯灰熊，洛杉磯快艇112:99擊敗底特律活塞，洛杉磯湖人125:101贏薩克拉門托帝王。