NBA｜勇士加時潰敗不敵速龍　雷霆贏76人反底

多倫多速龍在史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）取得球隊以及自己生涯最高的25個籃板，協助球隊戰至加時，以141:127大擊敗有史堤芬居里（Stephen Curry）攻入39分的金州勇士。2連敗的奧克拉荷馬城雷霆終於止跌，球隊主場129:104贏費城76人。

東岸第4的速龍在賽前輸3場。面對勇士在第3節一度被拉開至落後13分。然而之後速龍再逐漸收窄差距，兩隊在第4節餘46秒先打成120平手。之後居里的3分雖然射失，不過波森斯基（Brandin Podziemski）搶得籃板補中，在最後32秒再度領先2分，然而班尼斯23秒起手命中，兩隊頭4節打成122平手，要進入加時。進入加時居里大「跌Watt」，3次起手全失，而勇士僅由達蒙特格連（Draymond Green）及波森斯基取得5分，被速龍加時贏141:127。贏波的速龍以19勝14負排東岸第4。