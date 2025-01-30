NBA｜勇士回勇挫雷霆　獨行俠1分險勝鵜鶘

NBA常規賽，聯盟「一哥」位置，奧克拉荷馬城雷霆被克里夫蘭騎士追平。在美國的周三（30日）晚，雷霆雖然有基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人狂轟52分，不過在史堤芬居里（Stephen Curry）與韋堅斯（Andrew Wiggins）的合作下，被金州勇士以116:109擊破，今季錄第9場敗仗。而騎士另一邊廂以126:106擊敗邁亞密熱火，而達拉斯獨行俠就僅137:136險勝新奧爾良鵜鶘。

上星期創出個人職業新高，阿歷山大今場再取52分，僅比上星期的記錄少2分。可是這還未足以讓雷霆贏波，因為這支西岸領先球隊全隊得3人取得雙位數得分，除了謝倫威廉士（Jalen Williams）交出26分，就只有後備伊沙亞祖（Isaiah Joe）的17分，球隊全隊命中率僅40.4%，3分球僅39投9中。相反勇士今場5人得分上雙，韋堅斯交出最多的27分，而居里也有21分，二人今場就各投中5個3分波。贏波的勇士雖然戰績終於回復一半以上，可是球隊仍在西岸排11，需要繼續爭取季後賽的席位。