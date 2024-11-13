NBA｜勇士季中錦標擊敗獨行俠　鷹隊最後6秒反勝塞爾特人（更新）

去季首次舉辦的NBA季中錦標賽，今季再度開打。上屆NBA總冠的波士頓塞爾特人首戰就失利，主場以116:117不敵阿特蘭大鷹隊。至於底特律活塞在加時，也險勝邁亞密熱火123:121。另外，今季交易到達拉斯獨行俠的基利湯臣（Klay Thompson），首度倒戈對金州勇士，最終勇士在主場以120:117取勝。

K湯重返三藩市的比賽，獲得主場球迷的歡迎，然而比賽又是另一回事。「浪花兄弟」拆夥的首次對壘，史堤芬居里（Stephen Curry）交出了37分。勇士在今場曾一度拉開過13分差距，但是有當錫（Luka Doncic）、艾榮（Kyrie Irving）及K湯合作的獨行俠在第4節又追回，兩隊全場9次互換領先，不過勇士最終仍是以120:117勝出。