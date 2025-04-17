NBA｜勇士對灰熊附加賽　賽後報告指球證最後階段4次犯錯

金州勇士在西岸附加賽擊敗孟菲斯灰熊後，取得西岸第7種子席位晉級季後賽。不過NBA賽會在周二（15日）賽後的報告就指出，球證在比賽最後階段犯下了4次過失。
根據NBA的《最後兩分鐘報告》指出，比賽的3名球證祖殊迪雲（Josh Tiven）、比爾堅尼地（Bill Kennedy）及尼克布查特（Nick Buchert）首先在最後37秒不應該吹罰勇士的波森斯基（Brandin Podziemski）封阻小柏賓（Scotty Pippen Jr）。而波森斯基被判罰，小柏賓獲得2個罰球，令灰熊追至114:117。第2個錯誤在最後的7.3秒，勇士領先1分。灰熊的查莫拉特（Ja Morant）欲搶去史堤芬居里（Stephen Curry）手上的球，籃球之後出界，球證將界外球的球權判給勇士。但報告指球權應屬灰熊而不是勇士。
賽會認為關鍵5秒違例判罰正確
報告又提出，球證有兩次沒有處理的狀況中犯錯，包括是在最後1分29秒，達蒙特格連（Draymond Green）侵犯小柏賓，賽會認為球證應該判犯規，而格連會因此滿6犯離場，不過格連最後也在58.6秒的另一次犯規累積6犯。至於另一個未有判決，是周志豪（Zach Edey）在最後1分28秒的進攻籃板，賽會指球證應判周志豪進攻干擾，而這進攻籃板令周志豪補中，為灰熊追至111:114。
不過報告就着比賽的另一關鍵時刻，在比賽最後5.4秒時，勇士領先119:116，灰熊獲得一個界外球。居里阻擋下，令灰熊遲遲未傳出籃球，球證因此判5秒違例。球權落入勇士後，居里搏到對手犯規，並再上罰球線為勇士鎖定最終勝利，賽會指球證有關裁決正確。