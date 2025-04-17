NBA｜勇士對灰熊附加賽　賽後報告指球證最後階段4次犯錯

金州勇士在西岸附加賽擊敗孟菲斯灰熊後，取得西岸第7種子席位晉級季後賽。不過NBA賽會在周二（15日）賽後的報告就指出，球證在比賽最後階段犯下了4次過失。

根據NBA的《最後兩分鐘報告》指出，比賽的3名球證祖殊迪雲（Josh Tiven）、比爾堅尼地（Bill Kennedy）及尼克布查特（Nick Buchert）首先在最後37秒不應該吹罰勇士的波森斯基（Brandin Podziemski）封阻小柏賓（Scotty Pippen Jr）。而波森斯基被判罰，小柏賓獲得2個罰球，令灰熊追至114:117。第2個錯誤在最後的7.3秒，勇士領先1分。灰熊的查莫拉特（Ja Morant）欲搶去史堤芬居里（Stephen Curry）手上的球，籃球之後出界，球證將界外球的球權判給勇士。但報告指球權應屬灰熊而不是勇士。