NBA｜勇士居里失準仍挫鵜鶘　馬刺贏帝王雲班耶馬缺陣

史堤芬居里（Stephen Curry）雖然失準，不過金州勇士在穆迪（Moses Moody）取得生涯最高的32分下，以124:106擊敗新奧爾良鵜鶘。至於聖安東尼奧馬刺，今場有雲班耶馬（Victor Wembanyama）因傷缺陣，但仍以123:110主場贏薩克拉門托帝王。

作客去到新奧爾良，居里首節上陣8分多鐘，卻是僅憑着3個罰球取得3分，不過在穆迪轟入7個3分波之下，勇士首節取得44分。雖然勇士第2節回落僅獲14分，但半場仍領先61:49。居里下半場其實沒有改善，全場他11投僅2中，3分6射中1，全場就僅獲9分。然而勇士仍在最多領先25分下，輕鬆以124:106。穆迪今場為勇士取得32分，包括3分12射8中。占美畢拿（Jimmy Butler）亦有18分及10次助攻，帶領勇士擊敗有助教保列高（James Borrego）暫代領軍的鵜鶘。勇士目前戰續9勝6負排西岸第7。