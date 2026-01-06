NBA｜勇士居里退場1分僅負快艇　金塊加時險勝76人

利拿特（Kawhi Leonard）帶領洛杉磯快艇，成功擊退金州勇士。勇士今場試圖最後階段反超，但是卡爾（Steve Kerr）教練被逐以及史堤芬居里（Stephen Curry）滿犯退場下，球隊以102:103僅負快艇。而同日，丹佛金塊亦在加時險勝費城76人125:124。

兩隊賽前同樣是氣勢如虹，勇士近8場贏6場，快艇近7場贏6場，他們同樣都在追趕太平洋區領先的洛杉磯湖人。在利拿特先取10分下，快艇早入局，並在首節領先31:19。第2節勇士有居里個人單節取12分，半場收窄落後至51:55。第3節勇士命中率僅12.5%，全節24節起手僅3中得13分，不過快艇這節也僅取21分，並以12分之差帶入最後一節。勇士第4節不斷收窄分差，但是在中段已有主教練的卡爾被逐，原因是他批評球證未判對手的一次得分干擾。在最後1分05秒，居里投入3分，令勇士收窄比數至100:101，然而居里之後被迫犯規，個人今場第6犯而離場。快艇之後由基斯鄧尼（Kris Dunn）的2個罰球再拉開比數，勇士即使有達蒙特格連（Draymond Green）再取2分，仍要輸102:103。