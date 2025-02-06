NBA｜勇士換畢拿拍居里望「標尾會」　熱火獲韋堅斯等3將

自當錫（Luka Doncic）的交易後，NBA球隊在今個冬季的交易廣受關注。而一直鬧離隊的占美畢拿（Jimmy Butler）最後放棄了加盟鳳凰城太陽，改投了金州勇士，爭取與史堤芬居里（Stephen Curry）聯手在最後再贏下總冠軍。在勇士與邁亞密熱火、猶他爵士及底特律活塞的四方交易中，勇士以韋堅斯（Andrew Wiggins）、基利安達臣（Kyle Anderson）以及今年的前10首圈選秀權作條件，換來畢拿，而韋堅斯會改投熱火。

雖然這次的四方交易不及達拉斯獨行俠換走當錫觸目，但是有指勇士近日一直積極尋求交易，務求在居里生涯末段可以再次衝擊總冠軍。在周三（5日）美國方面公布，畢拿最終決定加盟勇士，一方面解決了勇士的需要，也滿足他想離開熱火的目標。據ESPN報道，勇士原本是想從太陽獲得杜蘭特（Kevin Durant），但是KD通知球隊他不想返回勇士，而原本計劃加盟太陽的畢拿，也被遊說加盟勇士。據報畢拿同時決定，不會啟動下個賽季的球員選項，並簽下2年1.11億美元的新合約。