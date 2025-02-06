NBA｜勇士換畢拿拍居里望「標尾會」　熱火獲韋堅斯等3將

自當錫（Luka Doncic）的交易後，NBA球隊在今個冬季的交易廣受關注。而一直鬧離隊的占美畢拿（Jimmy Butler）最後放棄了加盟鳳凰城太陽，改投了金州勇士，爭取與史堤芬居里（Stephen Curry）聯手在最後再贏下總冠軍。在勇士與邁亞密熱火、猶他爵士及底特律活塞的四方交易中，勇士以韋堅斯（Andrew Wiggins）、基利安達臣（Kyle Anderson）以及今年的前10首圈選秀權作條件，換來畢拿，而韋堅斯會改投熱火。
雖然這次的四方交易不及達拉斯獨行俠換走當錫觸目，但是有指勇士近日一直積極尋求交易，務求在居里生涯末段可以再次衝擊總冠軍。在周三（5日）美國方面公布，畢拿最終決定加盟勇士，一方面解決了勇士的需要，也滿足他想離開熱火的目標。據ESPN報道，勇士原本是想從太陽獲得杜蘭特（Kevin Durant），但是KD通知球隊他不想返回勇士，而原本計劃加盟太陽的畢拿，也被遊說加盟勇士。據報畢拿同時決定，不會啟動下個賽季的球員選項，並簽下2年1.11億美元的新合約。
在四方交易下，勇士會獲得畢拿，而熱火將獲得韋堅斯、基利安達臣、PJ杜格（P.J. Tucker）以及勇士原本今年獲保證前10名的首圈選秀權，至於爵士會獲得勇士的德國射手舒洛達（Dennis Schroder），活塞就會獲得勇士的「水哥」禾達斯（Lindy Waters III）及熱火的祖殊李察遜（Josh Richardson）。
湖人再換得黃蜂威廉士
對於畢拿的離隊，熱火舊隊友的尼高拉祖域（Nikola Jovic）指隊友都會掛念畢拿：「他（畢拿）是為這球團做了很多的那人。要不是他幫助了我很多，我還不肯定自己現在會否仍留在這裡。我現在可是悲喜交雜，悲哀的是不再見到他，然而我高興是他得到想要的東西。」
至於換到了當錫的洛杉磯湖人也未停手，以新秀的基歷治（Dalton Knecht）及拉迪殊（Cam Reddish）交換了夏洛特黃蜂的馬克威廉士（Mark Williams），黃蜂還獲得2031年的首圈選秀權及1個2030年的選秀交換。另外根據ESPN記者的報道，多倫多速龍與新爾良鵜鶘作出交易，獲得了恩格咸（Brandon Ingram），而鵜鶘就獲得布魯士布朗（Bruce Brown） 、奧尼克（Kelly Olynyk）以及首輪及次輪選手權各一。