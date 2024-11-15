NBA｜勇士灰熊NBA盃演得分騷

NBA盃明晨將演第二個賽日賽事，其中直播焦點是勇士迎戰灰熊。處身西岸C組的勇士，周中在首個賽日主場以120比117打敗獨行俠響頭炮；巨星「咖喱仔」史提芬居里(Stephen Curry)就連老友奇利湯臣(Klay Thompson)都「冇面畀」，全場轟入37分帶領球隊取勝。不過，灰熊今季表現令人眼前一亮，與勇士更是現時聯盟進攻火力最強第2、3位球隊，今場對攻大戰必定精彩。(VIU TV 99台11月16日11:00開賽) 勇士聯賽開季11戰9勝2負，位處西岸次席，僅落後「一哥」雷霆半場勝差。球隊今夏放走了「浪花兄弟」之一的4冠功臣奇利湯臣，同時卻從76人得到三分專家畢迪希特(Buddy Hield)加盟，組成「新浪花兄弟」，外線得分能力變穩。事實上，二人季初分別交出穩定火力，「咖喱仔」開季平均23.9分，畢迪希特則是17.6分成為隊中第二得分點。

此外，中鋒祖蒙特格連(Draymond Green)今季爭氣，少有鬧事，可以專心比賽；不但能為球隊組織攻勢，也可穩定軍心，而小前鋒韋堅斯(Andrew Wiggins)已重拾穩定表現，難怪勇士被不少球評家指逐漸重現爭霸實力。



灰熊作客不敵湖人 另邊廂，灰熊剛戰在首席球星莫蘭特(Ja Morant)因傷缺陣下，作客力戰以123比128不敵湖人；但全場與「紫金兵團」互有領先。該隊至今12戰7勝5負，排西岸第7，人腳齊整，有冒起的控衛小柏賓(Scotty Pippen Jr.)與大前鋒艾達馬(Santi Aldama)；而2023年度最佳防守球員「JJJ」小謝倫積臣(Jaren Jackson Jr.)更蛻變成攻守兼備球員，在莫蘭特缺陣下，擔起進攻重任，目前平均得21.8分，是隊中之冠。

當然，灰熊的新人更是惹來外界關注，包括加拿大籍華裔中鋒周志豪，雖然只是後備，但無論上陣時間(19.8分鐘)與得分(11.2分)都已是球隊主力之一。1米73的日本後衛河村勇輝，上陣時間不多；但每次落場都有驚喜，表現持續進步，都會是今場爭取勝利的變數。 值得一提，勇士今季場均121.2分，與灰熊的120.9分，是目前聯盟攻力第2、3強球隊；勇士與灰熊平均每場48.4及47.9籃板也是排在聯盟第2、3位；今場強攻對決，定能擦出火花。