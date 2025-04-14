NBA｜勇士煞科加時負快艇跌落附加賽　雷霆創球隊常規賽贏波紀錄

NBA常規賽的煞科日，要爭取直接晉級季後賽的金州勇士，主場在加時以119:124不敵洛杉磯快艇，令球隊要打附加賽爭取第7或8的種子資格。而奧克拉荷馬城雷霆就以115:100擊敗新奧爾良鵜鶘，取得今季第68勝，創球隊在常規賽的最佳績，並以常規賽第一名的身份出戰季後賽。 賽前戰績相差一場，落敗的一隊就有機會要打附加賽。勇士在主場對快艇，全場戰情緊湊。兩隊23次互換領先，勇士最多領先過12分。蘇巴斯（Ivica Zubac）在第4節最後1分鐘「空中接力」為快艇追平111平手後，兩隊要進行加時。占士夏登（James Harden）加時為快艇連入2個3分及2個罰球幫球隊拉開比數，最終令快艇得以124:119擊敗勇士。快艇5名正選全部取得雙位數得分，夏登個人有39分及10次的助攻，隊友的利拿特（Kawhi Leonard）也有33分，而蘇巴斯亦有22分及17個籃板。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）有36分，占美畢拿（Jimmy Butler）也交出30分及9次助攻的貢獻，但球隊仍是要輸。勇士以48勝34負的戰績，以西岸第7位身份，需要與孟菲斯灰熊先爭奪第7號種子席位。

邦尼占士首次正選錄4分 至於肯定是常規賽第一名的雷霆，作客對上鵜鶘雖然讓主將基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）休戰，不過球隊仍有艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）攻入28分，令球隊以115:100擊敗對手。雷霆以68勝14負的戰績創下球隊單季最佳戰績。而西岸第3的洛杉磯湖人作客對波特蘭拓荒者，「皇子」邦尼占士（Bronny James）再次「代父從軍」，生涯首次NBA正選上陣，不過他今場上陣38分鐘，全場10次起手僅2中，僅取得4分，令湖人以81:109不敵拓荒者。 東岸的密爾沃基公鹿就以8連勝走勢結束常規賽，在同樣讓主力休戰下，干洛頓（Pat Connaughton）取得生涯最多的43分，帶領公鹿以140:133，加時擊敗底特律活塞，球隊以東岸第5種子出戰季後賽。至於東岸墊底的華盛頓巫師，作客憑卡靈頓（Bub Carrington）最後0.1秒起手射入，以119:118絕殺東岸第10名的邁亞密熱火。

基斯保羅常規賽全正選創紀錄 另外聖安東尼奧馬刺的基斯保羅（Chris Paul），在職業生涯的第20個球季仍可以保持82場正選，創下最年長的全正選紀錄，此前紀錄是由猶他爵士名將史托頓（John Stockton）保持，他在生涯第19季保持82場正選。馬刺以125:118擊敗東岸的多倫多速龍，不過兩隊早已沒有機會出戰季後賽。 東西岸的季後賽對賽已塵埃落定，其中東岸季後賽，奧蘭多魔術會對阿特蘭大鷹隊爭東岸第7的位置，負方會與芝加哥公牛或熱火的勝方爭第8的席位。而西岸的勇士與灰熊確定第7位後，敗方會對薩克拉門托帝王或達拉斯獨行俠的勝方爭奪西岸第8位。