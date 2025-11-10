NBA｜勇士缺居里仍大勝溜馬　雷霆輕取灰熊

史堤芬居里（Stephen Curry）已連續缺陣3場的比賽，不過金州勇士仍然在占美畢拿（Jimmy Butler）的壓陣下，以114:83大勝上季去季亞軍的印第安納溜馬。至於上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入35分，以114:100擊敗孟菲斯灰熊。
居里因為感冒已缺席3場的比賽，而他計劃是在周日及一（9、10日）復出，並在周二隨隊前赴奧克拉荷馬城。不過勇士缺少居里，面對沒有了夏利貝頓（Tyrese Haliburton）的溜馬仍遊刃有餘。溜馬在兩度帶開又兩度被追回之下，第3節在最後3分鐘時間連取10分拉開比數，令溜馬無法再追回，並在一度領先33分之下，以114:83輕取溜馬31分。溜馬第4節全面崩潰，全隊就只取得18分，命中率僅34.8%，相反勇士命中率是65.2%，取下39分。勇士全場6人取得雙位數，包括畢拿取得最高的21分以及9個籃板及7次助攻。勇士目前雖然在西岸排第8，不過球隊維持作客5戰全勝的成績。
衞冕的雷霆就並不輕鬆，作客面對灰熊，球隊第2節曾被拉開19分。不過隨着雷霆下半場收窄差距，最終以114:100反勝。SGA今場個人交出35分，隊友赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）亦有18分及13個籃板，賀姆根（Chet Holmgren）有21分。灰熊的「渣哥」查莫拉特（Ja Morant）手風欠順，全場18投僅3中得11分，雷霆贏波成為首支取得10場勝利的球隊，並在西岸領先。
杜蘭特領火箭反勝公鹿
同日，紐約人以134:98大勝布魯克林籃網，取得4連勝。而侯斯頓火箭在大多數時間落後下，在杜蘭特（Kevin Durant）攻入31分之下，以122:115擊敗密爾沃基公鹿。其他比賽波士頓塞爾特人以111:107擊敗奧蘭多魔術，底特律活塞亦以111:108贏費城76人，明尼蘇達木狼就以144:117大勝薩克拉門托帝王。