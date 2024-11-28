NBA｜勇士缺居里僅負雷霆4分　騎士不敵鷹隊主場終告落敗

在史堤芬居里（Stephen Curry）的缺陣下，金州勇士在主場以101:105不敵奧克拉荷馬城雷霆。至於克里夫蘭騎士今季錄下首次主場輸波，球隊以124:135不敵阿特蘭大鷹隊，泰爾楊格（Trae Young）今場取得生涯最高的22次助攻，成為鷹隊致勝關鍵。

勇士在主場對西岸榜首的雷霆，賽前卻有居里因為雙膝痛楚而要缺陣。在居里缺陣下，勇士就由古明加（Jonathan Kuminga）與韋堅斯（Andrew Wiggins）擔大旗，雷霆在上半場的中段已經開始拉開比數，在第2節更是領先過19分。不過勇士未有放棄，在第3節急起直追之下，第4節反先過雷霆3分，兩隊在第4節拼得緊湊，單節6次交換領先及4次平手。然而中段比賽雙方都處於膠着，在最後3分51秒雷霆再取得領先之後，就一直保持着優勢，最終以105:101勝出。