NBA｜勇士缺居里僅負雷霆4分　騎士不敵鷹隊主場終告落敗

在史堤芬居里（Stephen Curry）的缺陣下，金州勇士在主場以101:105不敵奧克拉荷馬城雷霆。至於克里夫蘭騎士今季錄下首次主場輸波，球隊以124:135不敵阿特蘭大鷹隊，泰爾楊格（Trae Young）今場取得生涯最高的22次助攻，成為鷹隊致勝關鍵。
勇士在主場對西岸榜首的雷霆，賽前卻有居里因為雙膝痛楚而要缺陣。在居里缺陣下，勇士就由古明加（Jonathan Kuminga）與韋堅斯（Andrew Wiggins）擔大旗，雷霆在上半場的中段已經開始拉開比數，在第2節更是領先過19分。不過勇士未有放棄，在第3節急起直追之下，第4節反先過雷霆3分，兩隊在第4節拼得緊湊，單節6次交換領先及4次平手。然而中段比賽雙方都處於膠着，在最後3分51秒雷霆再取得領先之後，就一直保持着優勢，最終以105:101勝出。
勇士今場有6人取得雙位數得分，不過沒有人得分多過20。古明加今場就有19分，而韋堅斯也只得16分，後備的希特（Buddy Hield）就有17分。然而基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一人就為雷霆貢獻35分及9個籃板。雷霆今場的整體發揮不算好，只是勇士的命中率太低，全隊98次起手僅35中，命中率得35.7%，比雷霆少超過10個百分點。
獨行俠輕取紐約人
至於騎士終於也在主場落敗，球隊面對鷹隊在泰爾楊格（Trae Young）交出生涯最高的22次助攻之下，以135:124擊敗騎士。這是騎士今季第2場，也是主場第1場的敗仗。楊格今仗的手感欠佳，全場18投6中，3分更是13射得3中，故改為幫隊友送助攻，結果鷹隊全隊7人得分雙位數，迪安迪亨特（De'Andre Hunter）及謝倫莊臣（Jalen Johnson）更是有26及22分，楊格就得20分，但足以帶領鷹隊作客擊敗騎士。
另外，缺少當錫（Luka Doncic）的達拉斯獨行俠也繼續贏波。在艾榮（Kyrie Irving）領軍下，獨行俠以129:114贏紐約人，艾榮個人獨取23分，令球隊在缺少當錫仍取得4勝1負。