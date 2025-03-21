NBA｜勇士3分險勝速龍居里傷出　湖人不敵公鹿邦尼占士首次得分雙位

金州勇士主場險勝多倫多速龍保持西岸第6位，卻付出代價。史堤芬居里（Stephen Curry）在第3節髖骨骨折需要換出。至於洛杉磯湖人在勒邦占士（LeBron James）及當錫（Luka Doncic）都缺陣下，有勒邦兒子邦尼占士（Bronny James）攻入在NBA首次雙位數的17分，但湖人仍以89:118不敵密爾沃基公鹿。
上一場居里休戰，在今場主場對公鹿復出。勇士在第2節一度拉開過10分的領先優勢。然而在第3節比賽餘下3分32秒時，居里闖入中路跳起，把球傳予古明加（Jonathan Kuminga）起手3分時與速龍兩名球員碰撞後重摔落地，他之後在場上感覺背部痛楚，最終需要換出，而勇士落後5分，居里在這節為球隊貢獻10分。勇士之後第4節雖然命中率低，當中畢拿11次起手得1中，不過球隊還是以117:114擊敗速龍，取得2連勝。
達蒙特格連（Draymond Green）今場為勇士取得21分，而畢拿就以18分、11個籃板及12次助攻，交出「三雙」。後備的昆坦普斯（Quinten Post）以6個3分波，為勇士貢獻18分，令到球隊得以保持勝果。
邦尼NBA生涯得分新高
至於西岸第4的湖人，主場要以殘陣面對公鹿。勒邦占士、當錫，還有列維斯（Austin Reaves）全部都不在陣之下，球隊以89:118大敗給公鹿。「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）個人獨取28分。「代父從軍」的「皇兒」邦尼占士今場取得個人22場NBA比賽以來，首次雙位數得分的17分，與正選的隊友基歷治（Dalton Knecht）同為湖人得分最多，但還是無力對抗公鹿。
另外芝加哥公牛以128:116擊敗薩克拉門托帝王，在東岸繼續排第9。而東岸第3的紐約人，就作客98:115不敵夏洛特黃蜂錄得兩連敗。