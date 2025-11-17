NBA｜勒邦占士今周勢復出 料今季首披湖人戰衣鬥爵士

勒邦占士（LeBron James）回歸洛杉磯湖人之日即將來臨。根據ESPN的Shams Charania報道，湖人已將占士從其發展聯盟附屬球隊重新調回，以繼續他的回復進度。

占士因坐骨神經痛缺席開季首個月。該症狀由腰部沿坐骨神經向下延伸至腿部，於季前賽期間被診斷出。他已於本月初獲准恢復籃球活動。

因坐骨神經痛休戰

據報占士將於美國時間周一全面參與湖人訓練。他過去一周已透過多日訓練及多次五對五對抗，逐步回復比賽強度。

占士的確切復出日期仍未落實。湖人本周已只有兩場比賽：香港時間周三上午11︰30主場對猶他爵士、以及周一早上9時作客再戰爵士。占士在湖人的歲月一直受傷患困擾，他加盟洛杉磯八季以來，尚未完整出戰過一個NBA球季，累計缺陣逾150場。不過過去兩季情況有所改善，分別只缺席11場及12場。