NBA｜勒邦占士今周勢復出 料今季首披湖人戰衣鬥爵士

勒邦占士（LeBron James）回歸洛杉磯湖人之日即將來臨。根據ESPN的Shams Charania報道，湖人已將占士從其發展聯盟附屬球隊重新調回，以繼續他的回復進度。
占士因坐骨神經痛缺席開季首個月。該症狀由腰部沿坐骨神經向下延伸至腿部，於季前賽期間被診斷出。他已於本月初獲准恢復籃球活動。
因坐骨神經痛休戰
據報占士將於美國時間周一全面參與湖人訓練。他過去一周已透過多日訓練及多次五對五對抗，逐步回復比賽強度。
占士的確切復出日期仍未落實。湖人本周已只有兩場比賽：香港時間周三上午11︰30主場對猶他爵士、以及周一早上9時作客再戰爵士。占士在湖人的歲月一直受傷患困擾，他加盟洛杉磯八季以來，尚未完整出戰過一個NBA球季，累計缺陣逾150場。不過過去兩季情況有所改善，分別只缺席11場及12場。
即使為全聯盟最年長的現役球員，占士上季依然是NBA最出色的球員之一，場均24.4分、7.8個籃板及8.2次助攻，帶領湖人取得50勝並排在西岸第三位。
如今，占士即將回到一支在傷兵潮下仍打出10勝4負佳績的湖人。當錫（Luka Doncic）及列維斯（Austin Reaves）均曾因傷缺陣，由其他球員填補空缺。
湖人的陣容甚至一度捉襟見肘，以致占士之子邦尼占士（Bronny James）於周日迎來職業生涯第二次正選上陣，但未有得分。
原文： LeBron James reportedly reassigned back to Lakers from G League, could play first game this week
原文刊登於 Yahoo 體育