根據ESPN名記查Shams Charania消息，勒邦占士（LeBron James）極有可能選擇執行自己與洛杉磯湖人合約中的球員選項，繼續效力球隊，意味不會退休。

Charania 透露：「勒邦占士手上這個選項，金額大概在5,400萬至5,700萬美元之間，非常巨大。他很大機會他執行，他可直到6月29日才作最終決定。」

Charania 補充道：「他與湖人之間肯定會進行對話，評估這支球隊的未來樣貌。因為勒邦占士無論還打多一年或幾年，他都希望自己身處一個有競爭力的環境中。」