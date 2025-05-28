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體育
2025-05-28 13:01:00

NBA｜勒邦占士傳執行球員選項　來季續留湖人袋年薪5000萬

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NBA｜勒邦占士（LeBron James）傳執行球員選項　來季續留湖人袋年薪五千萬。（資料圖片）

NBA｜勒邦占士（LeBron James）傳執行球員選項　來季續留湖人袋年薪五千萬。（資料圖片）

根據ESPN名記查Shams Charania消息，勒邦占士（LeBron James）極有可能選擇執行自己與洛杉磯湖人合約中的球員選項，繼續效力球隊，意味不會退休。

Charania透露：「勒邦占士手上這個選項，金額大概在5,400萬至5,700萬美元之間，非常巨大。他很大機會他執行，他可直到6月29日才作最終決定。」

Charania 補充道：「他與湖人之間肯定會進行對話，評估這支球隊的未來樣貌。因為勒邦占士無論還打多一年或幾年，他都希望自己身處一個有競爭力的環境中。」

湖人未來4季合約情況，當錫仍有一年死約及一年球員選項合約。 勒邦占士（LeBron James）男人四十仍有巨大的商業價值及場上影響力。（資料圖片） 勒邦占士（LeBron James）去季在湖人場均攻入24.4分。（資料圖片）

勒邦占士現時處於與湖人簽下的兩年合約第二年，合約總值達1.135億美元，根據Spotrac預測，其2025至26年球季的薪資上限佔比為5,260萬美元。

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料第23季戰NBA

這名4屆總冠軍得主已年屆40，剛完成自己第22個NBA賽季及第7個湖人生涯球季，表現仍相當亮眼。勒邦占士今季常規賽場均貢獻24.4分、7.8個籃板及8.2次助攻，命中率高達51.3%，最終入選NBA年度第二隊。

這個球季對勒邦占士來說也非常特別，球隊於2024年選秀中以第55順位選中其兒子邦尼占士（Bronny James），讓父子同隊成為現實。

作者：Leocciano Callao

原文： LeBron James reportedly likely to opt into $52.6 million player option with the Lakers

原文刊登於 Yahoo 體育

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