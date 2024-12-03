NBA ｜勒邦占士（LeBron James）手風欠順，連同近幾仗已連續24球三分球不入。（路透社）

「大帝」勒邦占士（LeBron James）在NBA有很多紀錄，當中不少繼續在刷新，在美國時間周一差點有一個紀錄斷纜。 素來勒邦占士得分似食生菜，經常是湖人陣中的得分王；但今年已39歲的他，本賽季他僅有四次是湖人得分王；相比之下，安東尼戴維斯（Anthony Davis）已11次成為湖人得分王。 湖人對明尼蘇達木狼的比賽中，勒邦占士只有10分創下本季最低得分紀錄。當大帝只取10分，難以想像湖人能贏球，結果湖人以80︰109大敗給木狼。

勒邦占士右手疑不適 這是勒邦占士職業生涯第17次得分10分或以下，幸好能將其連續1,243場比賽得分達雙位數的NBA紀錄延續下去。當他在第四節時僅得8分，這項紀錄可能正浮現在他的腦海中。最終他在比賽剩下8分51秒時，透過兩次罰球將得分提升至10分。 在這場比賽之前，勒邦本季最低得分為10月28日對鳳凰城太陽時取11分。上周五對奧克拉荷馬雷霆以93︰101輸球時，他僅得12分。這可能引發外界對他的身體狀況的疑問。今場當湖人教練列迪克(JJ Redick)在大比數落後下換走主力時，攝影機拍到勒邦占士在板凳席上伸展右手，未知是否受傷。 今仗湖人後衞羅素（D'Angelo Russell）得到20分（3分球5投4中）並送出5次助攻成為隊中得分王，戴維斯貢獻12分、11個籃板及5次助攻，八村壘（Rui Hachimura）與勒邦占士同得10分。

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