「大帝」勒邦占士（LeBron James）在NBA有很多紀錄，當中不少繼續在刷新，在美國時間周一差點有一個紀錄斷纜。
素來勒邦占士得分似食生菜，經常是湖人陣中的得分王；但今年已39歲的他，本賽季他僅有四次是湖人得分王；相比之下，安東尼戴維斯（Anthony Davis）已11次成為湖人得分王。
湖人對明尼蘇達木狼的比賽中，勒邦占士只有10分創下本季最低得分紀錄。當大帝只取10分，難以想像湖人能贏球，結果湖人以80︰109大敗給木狼。
勒邦占士右手疑不適
這是勒邦占士職業生涯第17次得分10分或以下，幸好能將其連續1,243場比賽得分達雙位數的NBA紀錄延續下去。當他在第四節時僅得8分，這項紀錄可能正浮現在他的腦海中。最終他在比賽剩下8分51秒時，透過兩次罰球將得分提升至10分。
在這場比賽之前，勒邦本季最低得分為10月28日對鳳凰城太陽時取11分。上周五對奧克拉荷馬雷霆以93︰101輸球時，他僅得12分。這可能引發外界對他的身體狀況的疑問。今場當湖人教練列迪克(JJ Redick)在大比數落後下換走主力時，攝影機拍到勒邦占士在板凳席上伸展右手，未知是否受傷。
今仗湖人後衞羅素（D'Angelo Russell）得到20分（3分球5投4中）並送出5次助攻成為隊中得分王，戴維斯貢獻12分、11個籃板及5次助攻，八村壘（Rui Hachimura）與勒邦占士同得10分。
湖人今場僅得80分，為今季21場比賽中的最低得分。他們剛以105︰104險勝猶他爵士，因此今場是「背靠背」第二場。
湖人三分球命中率僅19%
木狼在今場前休息了兩天，但或許也受到了湖人低能量的影響。整場看起來木狼隨時能被湖人擊敗，直到高拔（Rudy Gobert）一次快攻入樽，助木狼在第四節剩餘10分鐘時以86︰66領先20分後，才確立絕對優勢。曾效力湖人的蘭杜（Julius Randle）為木狼攻下18分，高拔貢獻17分和12個籃板。替補球員成為木狼取勝的關鍵，共得到54分。木狼全場三分球35投15中，命中率達43%，而湖人三分球僅有19%的命中率（全場三分36投7中）。
湖人將在周三繼續客場之旅對熱火。木狼則在同日開始三場客場之旅，首戰對洛杉磯快艇。
原文： LeBron James scores season-low 10 points in Lakers' 109–80 blowout loss to Timberwolves
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