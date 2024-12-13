NBA｜勒邦占士因傷避戰木狼　邦尼發展聯盟轟30分仍輸波

洛杉磯湖人的球星勒邦占士（LeBron James），因為其腳傷未有隨隊出發到明尼蘇達，準備對木狼的NBA賽事，連同周日缺陣，他預計會有8日的休息。至於他兒子的邦尼占士（Bronny James），在第3次在發展聯盟上陣取得16分後，也迎來首次在發展聯盟作客，並且個人上陣25分鐘交出30分，不過他代表的南灣湖人仍不敵對手。
美國的ESPN報道，勒邦未有隨湖人飛往明尼蘇達，連同在周日的比賽缺陣，以及NBA盃的比賽，勒邦即使下周日（15日）對孟菲斯灰熊復出，也可獲至少8日的休戰，可讓他有時間給身體康復。湖人的教練列迪克（JJ Redick）就指，球隊的教練團已持續與即將迎來40歲生日的勒邦溝通，商討對他的比賽量：「在比賽中，他多次要求被換下，因為他已經衰竭了。對我們來說，我們了解到隨着比賽越來越多，在比賽時間不斷累積的影響下，到星期日他的腳受傷了。這感覺是一個好的機會讓他休息一下。」
邦尼首次發展聯盟作客
至於勒邦的兒子邦尼占士，終於可以在發展聯盟參與作客的比賽。他早前才第3次於發展聯盟上陣，協助南灣湖人擊敗聖地牙哥快艇，這場邦尼攻入個人最高的16分。而在周四（12日）仔首次代表南灣湖人作客到阿里桑那州，對山谷太陽。邦尼今場上陣了25分鐘，並交出了生涯最高的30分，然而南灣湖人仍以100:106不敵山谷太陽。
之前邦尼占士雖然被下放發展聯盟，但仍隨父親在NBA征戰，故只參與發展聯盟的主場比賽，因此被批評這安排對邦尼不公平。