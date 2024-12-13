NBA｜勒邦占士因傷避戰木狼　邦尼發展聯盟轟30分仍輸波

洛杉磯湖人的球星勒邦占士（LeBron James），因為其腳傷未有隨隊出發到明尼蘇達，準備對木狼的NBA賽事，連同周日缺陣，他預計會有8日的休息。至於他兒子的邦尼占士（Bronny James），在第3次在發展聯盟上陣取得16分後，也迎來首次在發展聯盟作客，並且個人上陣25分鐘交出30分，不過他代表的南灣湖人仍不敵對手。

美國的ESPN報道，勒邦未有隨湖人飛往明尼蘇達，連同在周日的比賽缺陣，以及NBA盃的比賽，勒邦即使下周日（15日）對孟菲斯灰熊復出，也可獲至少8日的休戰，可讓他有時間給身體康復。湖人的教練列迪克（JJ Redick）就指，球隊的教練團已持續與即將迎來40歲生日的勒邦溝通，商討對他的比賽量：「在比賽中，他多次要求被換下，因為他已經衰竭了。對我們來說，我們了解到隨着比賽越來越多，在比賽時間不斷累積的影響下，到星期日他的腳受傷了。這感覺是一個好的機會讓他休息一下。」