NBA｜勒邦占士寫萬聖節兒童故事　明年7月出書圓夢

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）雖然因傷缺席新球季開局，但場外依然忙碌，剛剛宣布自己撰寫了一本以萬聖節為主題的兒童書，書名為《Happy Spooky Halloween!》，預定於明年7月出版。
占士在社交媒體上發布影片宣布這項消息。他在影片中表示，萬聖節是他「最喜愛的節日」：「這真是我人生清單中的夢想之一，能為我最喜歡的節日創作一本屬於自己的萬聖節故事書，想起也令我起雞皮！」
最愛閱讀兒童驚悚系列
占士在貼文中提到，他小時候最愛閱讀R.L. Stine的兒童驚悚系列《Goosebumps》（恐怖校園），但不清楚其新書風格，會否模仿該系列。
目前尚未知道占士何時完成這本書的創作，或許是在因傷休戰期間動筆。占士在季前賽期間被診斷出右側坐骨神經痛，預計至少缺席球季首個月的比賽。
養傷期間繼續執筆創作
在占士缺陣的情況下，加上球隊另一名球星當錫（Luka Dončić）因手指扭傷與腿部挫傷需休戰至少一週，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）挺身而出。他在當錫被宣布缺陣當日攻入職業生涯新高的51分，並於周三命中壓哨三分，帶領湖人擊敗明尼蘇達木狼。
湖人主教練JJ Redick在周三賽後受訪時表示，球隊希望占士能於11月第二或第三周復出，但仍未確定具體時間。在此之前，占士或許會利用養傷期間，繼續執筆創作。
