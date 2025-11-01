NBA｜勒邦占士寫萬聖節兒童故事　明年7月出書圓夢

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）雖然因傷缺席新球季開局，但場外依然忙碌，剛剛宣布自己撰寫了一本以萬聖節為主題的兒童書，書名為《Happy Spooky Halloween!》，預定於明年7月出版。

占士在社交媒體上發布影片宣布這項消息。他在影片中表示，萬聖節是他「最喜愛的節日」：「這真是我人生清單中的夢想之一，能為我最喜歡的節日創作一本屬於自己的萬聖節故事書，想起也令我起雞皮！」

最愛閱讀兒童驚悚系列

占士在貼文中提到，他小時候最愛閱讀R.L. Stine的兒童驚悚系列《Goosebumps》（恐怖校園），但不清楚其新書風格，會否模仿該系列。