NBA︱勒邦占士成史上最多得分王　湖人仍3分不敵雷霆

NBA球星勒邦占士（LeBron James），超越洛杉磯湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）成為史上最高得分的球員，然而占士帶領的湖人，最終仍以130:133的比數不敵奧克拉荷馬城雷霆。

在對雷霆的這場常規賽，焦點早已落在占士能否超越「天勾」渣巴生涯38,387分的紀錄，成為NBA最高得分球員。此前占士生涯已取得38,352分，今仗只需要36分就能創造紀錄。渣巴這個紀錄在1984年4月創下，並保持了38年，而占士在紀錄後的9個月才出生。