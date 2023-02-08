NBA︱勒邦占士成史上最多得分王　湖人仍3分不敵雷霆

NBA球星勒邦占士（LeBron James），超越洛杉磯湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）成為史上最高得分的球員，然而占士帶領的湖人，最終仍以130:133的比數不敵奧克拉荷馬城雷霆。
在對雷霆的這場常規賽，焦點早已落在占士能否超越「天勾」渣巴生涯38,387分的紀錄，成為NBA最高得分球員。此前占士生涯已取得38,352分，今仗只需要36分就能創造紀錄。渣巴這個紀錄在1984年4月創下，並保持了38年，而占士在紀錄後的9個月才出生。
渣巴紀錄保持38年
而這一刻在比賽第3節餘下10.9秒出現。占士在罰球點附近的一記跳投，為他創造歷史，成為NBA史上的得分王。比賽亦因此為他暫停，以紀念這個歷史時刻，而在原名史達普斯中心的加密貨幣體育館內的球迷，在場內高呼「MVP」為占士慶祝。而包括占士的家人、NBA總裁蕭華（Adam Silver）以及渣巴都有在場內為占士慶賀。
然而占士效力的湖人仍然頹勢未完，縱使占士個人獨取38分，令他累積取得38,390分，而隊友的韋斯布祿（Russell Westbrook）今場也攻入27分之下，球隊仍以130:133主場不敵雷霆。目前以25勝30負在西岸排名13，與排名第10的猶他爵士有至少2場差距。
占士破紀錄一投
HISTORY.— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2023
With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r