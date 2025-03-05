NBA｜勒邦占士成首位破5萬分球員　湖人輕取鵜鶘7連捷

勒邦占士（LeBron James）三喜臨門，在洛杉磯湖人主場對新奧爾良鵜鶘的比賽，占士攻入個人在NBA生涯的5萬分，同時也獲得上月的西岸最佳球員，並協助湖人以136:115擊敗鵜鶘，以7連勝走勢續排西岸第2。另外克里夫蘭騎士以139:117大勝芝加哥公牛，取得11連勝。
上仗留下1分未破5萬大關，勒邦占士賽前先獲得2月份西岸最佳球員獎項，也是他自2020年2月以後再度獲獎。占士自當錫（Luka Doncic）加盟以來，2月份場均取得29.3分、10.5個籃板及6.9次助攻，為湖人在2月取得10勝2負的戰績。也成為首位年過40的最佳球員得主。
勒邦占士今場先接當錫助攻，投入3分為自己打破紀錄。而他今場最終取下34分、8個籃板及6次助攻。至於當錫也有30分及15次助攻，湖人在二人聯手下輕鬆以136:115擊敗鵜鶘。湖人目前以39勝21負戰績在西岸排第2，也在太平洋組領前。
騎士大勝公牛11連勝
至於同日的比賽，目前常規賽領先的騎士，作客以139:117擊敗公牛。騎士繼季初造出15連勝走勢及之後12連勝後，又再次打出11連勝，球隊現時在東岸遙遙領先。而金州勇士也保持大勇，在史堤芬居里（Stephen Curry）又攻入26分之下，帶領勇士以114:102作客贏紐約人，也為居里個人在麥迪遜花園體育館保持12勝1負的戰績。