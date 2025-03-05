NBA｜勒邦占士成首位破5萬分球員　湖人輕取鵜鶘7連捷

勒邦占士（LeBron James）三喜臨門，在洛杉磯湖人主場對新奧爾良鵜鶘的比賽，占士攻入個人在NBA生涯的5萬分，同時也獲得上月的西岸最佳球員，並協助湖人以136:115擊敗鵜鶘，以7連勝走勢續排西岸第2。另外克里夫蘭騎士以139:117大勝芝加哥公牛，取得11連勝。

上仗留下1分未破5萬大關，勒邦占士賽前先獲得2月份西岸最佳球員獎項，也是他自2020年2月以後再度獲獎。占士自當錫（Luka Doncic）加盟以來，2月份場均取得29.3分、10.5個籃板及6.9次助攻，為湖人在2月取得10勝2負的戰績。也成為首位年過40的最佳球員得主。