NBA｜勒邦占士父子檔圓夢 兒子料由湖人下放G聯盟發展

在NBA開幕之夜，「大帝」勒邦占士（LeBron James）和他的大仔邦尼占士（Bronny James）一起創造歷史，成為NBA首對父子同場比賽的組合。然而，這對父子兵一起上陣不會是常態。本賽季，預期邦尼占士將會在G聯盟中出場較多，讓他有機會發展到NBA應有的水準。根據ESPN的報道，湖人隊結束即將到來的五場客場比賽後，便會將邦尼占士下放至G聯盟。
湖人的作客之旅將於11月6日結束，而湖人的G聯盟附屬球隊南灣湖人（South Bay Lakers），將於11月9日主場迎戰鹽湖城。整個賽季，預計邦尼占士將在湖人和G聯盟附屬隊之間穿梭（兩隊都在洛杉磯的同一設施進行訓練）。
邦尼占士的經紀人Rich Paul為這位年輕球員，爭取到一份常規NBA合約，而不是一般的雙向合約，這對於一名選秀第55順位的球員來說非常罕見。接下來的幾年裡，邦尼占士將會以NBA的薪資收取酬勞。
接下來的幾個星期，邦尼占士將隨湖人出賽，並有機會在接下來的五場比賽中上場，如果湖人能大勝像活塞或速龍等弱隊時，可能會在「垃圾時間」讓邦尼占士上場。然而，在湖人隊至關重要的比賽中，邦尼占士的上場時間將會非常有限。
邦尼占士要將潛力變為現實
邦尼占士需要在投籃、控球和進攻組織方面，提升至NBA水準，而最佳方式是通過專注的訓練，以及充足的比賽經驗，這正是G聯盟可以提供的。他擁有打NBA的潛力，但現在需要在鎂光燈之外更加努力，將這個潛力變為現實。
原文：NBC Sports
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