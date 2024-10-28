NBA｜勒邦占士父子檔圓夢 兒子料由湖人下放G聯盟發展

在NBA開幕之夜，「大帝」勒邦占士（LeBron James）和他的大仔邦尼占士（Bronny James）一起創造歷史，成為NBA首對父子同場比賽的組合。然而，這對父子兵一起上陣不會是常態。本賽季，預期邦尼占士將會在G聯盟中出場較多，讓他有機會發展到NBA應有的水準。根據ESPN的報道，湖人隊結束即將到來的五場客場比賽後，便會將邦尼占士下放至G聯盟。

湖人的作客之旅將於11月6日結束，而湖人的G聯盟附屬球隊南灣湖人（South Bay Lakers），將於11月9日主場迎戰鹽湖城。整個賽季，預計邦尼占士將在湖人和G聯盟附屬隊之間穿梭（兩隊都在洛杉磯的同一設施進行訓練）。