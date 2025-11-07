NBA｜勒邦占士獲准對抗性訓練　復出伙當錫在望

勒邦占士（LeBron James）今季因傷尚未曾上陣，一直在場邊做湖人啦啦隊。

洛杉磯湖人巨星勒邦占士（LeBron James）今季因傷尚未曾為洛杉磯湖人上陣，一直在場邊做啦啦隊，但距離他復出又近了一步。

湖人美國時間星期四公布，占士右側坐骨神經痛狀況有所改善，已獲准參與身體對抗訓練，並將在未來一至兩週內重新評估狀況。他不會隨隊出征即將展開的五場客場之旅，但有可能在此期間與球隊附屬的發展聯盟球隊南灣湖人進行合練。

LBJ因坐骨神經痛缺陣

坐骨神經痛通常由下背部椎間盤突出、骨刺或其他壓迫導致神經受壓，造成單側身體疼痛、麻痺或無力。治療以休養、針對性伸展及強化訓練為主，若過早復出容易導致復發。