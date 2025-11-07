NBA｜勒邦占士獲准對抗性訓練　復出伙當錫在望

洛杉磯湖人巨星勒邦占士（LeBron James）今季因傷尚未曾為洛杉磯湖人上陣，一直在場邊做啦啦隊，但距離他復出又近了一步。
湖人美國時間星期四公布，占士右側坐骨神經痛狀況有所改善，已獲准參與身體對抗訓練，並將在未來一至兩週內重新評估狀況。他不會隨隊出征即將展開的五場客場之旅，但有可能在此期間與球隊附屬的發展聯盟球隊南灣湖人進行合練。
LBJ因坐骨神經痛缺陣
坐骨神經痛通常由下背部椎間盤突出、骨刺或其他壓迫導致神經受壓，造成單側身體疼痛、麻痺或無力。治療以休養、針對性伸展及強化訓練為主，若過早復出容易導致復發。
湖人目前並無急於讓占士上陣的壓力，球隊在他缺陣期間表現強勢，開季7勝2負，進攻效率位列聯盟前十。這得益於當錫（Luka Doncic）開季五場場均40分的歷史級表現，以及列維斯（Austin Reaves）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）等球員的穩定發揮。
將成首人征戰23季NBA
現年40歲的占士，一旦復出，將成為NBA史上首名出戰23個賽季的球員。這位聯盟歷來得分王上季仍維持高水準，場均24.4分、8.2次助攻與7.8個籃板，入選年度第二隊。
