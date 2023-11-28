NBA｜勒邦占士生涯最大敗仗　湖人勁輸76人44分（附比賽精華）

勒邦占士（LeBron James）錄得他個人職業生涯的最大敗仗。洛杉磯湖人在作客費城76人的比賽，以44分之差大敗給對手，成為這位38歲老將的最大恥辱。

占士過去最大的敗仗，是2019年不敵印第安納溜馬42分。可是今仗面對76人，湖人卻輸得更慘。除了在首節領先過2分之外，湖人今仗就一直被76人所拋離，在最多拉開過46分之下，湖人最後都以94:138的大比數不敵76人，創下占士職業生涯最恥辱一仗。