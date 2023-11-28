NBA｜勒邦占士生涯最大敗仗　湖人勁輸76人44分（附比賽精華）

勒邦占士（LeBron James）錄得他個人職業生涯的最大敗仗。洛杉磯湖人在作客費城76人的比賽，以44分之差大敗給對手，成為這位38歲老將的最大恥辱。
占士過去最大的敗仗，是2019年不敵印第安納溜馬42分。可是今仗面對76人，湖人卻輸得更慘。除了在首節領先過2分之外，湖人今仗就一直被76人所拋離，在最多拉開過46分之下，湖人最後都以94:138的大比數不敵76人，創下占士職業生涯最恥辱一仗。
安比三雙表現領大勝
76人的安比（Joel Embiid）個人獨取30分，並取得11個籃板及11次助攻的「三雙」，而隊友的麥斯（Tyrese Maxey）就是今場得分最多的一位，全場取得31分。勒邦占士今場卻只有18分，而且他卻完全沒取得一次的籃板，並已經是湖人最多的一人，安東尼戴維斯（Anthony Davis）雖然有17分及11個籃板，不過湖人的表現卻是被比下去。而這亦是76人連續7次擊敗湖人。
占士賽後表示：「要避免再發生這事情要改變甚麼？很多！」占士又特別指出，對手的3分讓他們吃下苦頭。確實的是湖人今場3分28投僅7中，76人卻是46投22中，雙方分野極大。至於安比表示：「這是我最喜歡的球隊。」安比指自己是看着高比拜仁（Kobe Bryant）學打籃球：「每次對着他們，他都想贏他們。不過我每場都會想擊敗對手。」