NBA｜勒邦占士當錫合轟56分　湖人仍負魔術

雖然勒邦占士（LeBron James）與當錫（Luka Doncic）為洛杉磯湖人攻入56分，不過他們作客奧蘭多魔術仍要輸106:118，為湖人錄下3連敗，也是球隊近10場來的第7場敗仗。而在安東尼戴維斯（Anthony Davis）復出下，達拉斯獨行俠以120:101擊敗布魯克林籃網。
勒邦占士在上仗對芝加哥公牛復出，但湖人仍要落敗。今次轉戰奧蘭多，兩隊上半場仍是互有領先。然而第3節中段，魔術打出一波12:2的攻勢將比數拉開，魔術之後最多拉開過17分。湖人隨後雖然一度將分差收窄至7分之差，不過在法蘭斯域拿（Franz Wagner）及賓捷羅（Paolo Banchero）攻入10分，再次拉開比數至110:98，最終魔術以118:106取勝。魔術的域拿今場為球隊取得32分及8次助攻，而賓捷羅也有30分貢獻。相反當錫雖然都有32分，但勒邦占士僅得24分，列維斯（Austin Reaves）亦有17分，可是湖人在第3節被拉開太多，無法追回。湖人輸波後已連續3場落敗，球隊跌至西岸的第4位。
安東尼戴維斯復出獨行俠取勝
獨行俠在一輪頹勢之後，交易來投的安東尼戴維斯終於復出。球隊面對着籃網一直領先之下，以120:101的比分勝出。AD今場上陣約26分半鐘，9次起手取得6中，個人取得12分。而拿治馬素爾（Naji Marshall）個人取得22分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）及PJ華盛頓（P.J. Washington）分別有16分下，令獨行俠取得2連勝，獨行俠目前仍在西岸排第11，與鳳凰城太陽戰績相同，仍有機會爭季後賽的附加賽資格。
太陽在另一邊廂憑迪雲布克（Devin Booker）最後1.7秒的中距離起手建功，帶領球隊主場以108:106擊敗密爾沃基公鹿。已取得季後賽席位的波士頓塞爾特人就以113:96擊敗薩克拉門托帝王。