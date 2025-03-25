NBA｜勒邦占士當錫合轟56分　湖人仍負魔術

雖然勒邦占士（LeBron James）與當錫（Luka Doncic）為洛杉磯湖人攻入56分，不過他們作客奧蘭多魔術仍要輸106:118，為湖人錄下3連敗，也是球隊近10場來的第7場敗仗。而在安東尼戴維斯（Anthony Davis）復出下，達拉斯獨行俠以120:101擊敗布魯克林籃網。

勒邦占士在上仗對芝加哥公牛復出，但湖人仍要落敗。今次轉戰奧蘭多，兩隊上半場仍是互有領先。然而第3節中段，魔術打出一波12:2的攻勢將比數拉開，魔術之後最多拉開過17分。湖人隨後雖然一度將分差收窄至7分之差，不過在法蘭斯域拿（Franz Wagner）及賓捷羅（Paolo Banchero）攻入10分，再次拉開比數至110:98，最終魔術以118:106取勝。魔術的域拿今場為球隊取得32分及8次助攻，而賓捷羅也有30分貢獻。相反當錫雖然都有32分，但勒邦占士僅得24分，列維斯（Austin Reaves）亦有17分，可是湖人在第3節被拉開太多，無法追回。湖人輸波後已連續3場落敗，球隊跌至西岸的第4位。