NBA｜勒邦占士缺陣湖人不敵勇士　金塊祖傑成史上第4位對所有球隊都獲「三雙」球員（附比賽精華）

在明星賽後，NBA兩支西岸觸目球隊對戰，金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。不過湖人今仗有勒邦占士（LeBron James）因傷缺陣，而湖人亦以110:128不敵勇士。至於丹佛金塊，有主力的祖傑（Nikola Jokic）再度交出「三雙」，令他成為聯盟史上第4位能在全部對手取得至少一次「三雙」的球員，並帶領金塊以130:110擊敗華盛頓巫師。

出戰完明星賽，勒邦卻因為左足踝的傷勢，缺席這次對賽。兩隊今季表現都一般，同樣需要為季後賽席位繼續努力。雙方在上半場試過11次互換領先，不過勇士在第2節餘下3分38秒起，打出一段15:5的攻勢，讓形勢改變。之後兩節的比賽只有勇士將比數拉開，最終在領先過21分下，勇士以128:110取勝。