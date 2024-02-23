NBA｜勒邦占士缺陣湖人不敵勇士　金塊祖傑成史上第4位對所有球隊都獲「三雙」球員（附比賽精華）

在明星賽後，NBA兩支西岸觸目球隊對戰，金州勇士在主場迎戰洛杉磯湖人。不過湖人今仗有勒邦占士（LeBron James）因傷缺陣，而湖人亦以110:128不敵勇士。至於丹佛金塊，有主力的祖傑（Nikola Jokic）再度交出「三雙」，令他成為聯盟史上第4位能在全部對手取得至少一次「三雙」的球員，並帶領金塊以130:110擊敗華盛頓巫師。
出戰完明星賽，勒邦卻因為左足踝的傷勢，缺席這次對賽。兩隊今季表現都一般，同樣需要為季後賽席位繼續努力。雙方在上半場試過11次互換領先，不過勇士在第2節餘下3分38秒起，打出一段15:5的攻勢，讓形勢改變。之後兩節的比賽只有勇士將比數拉開，最終在領先過21分下，勇士以128:110取勝。
勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）個人獨取32分是全場最高，並有8次的助攻，但兩隊表現其實只是一般，投射命中都不過半。湖人在勒邦缺陣下，今場就靠安東尼戴維斯（Anthony Davis）獨挑大樑，他亦取得全隊最多的27分及取得15個籃板，代替勒邦獲得正選的日本混血球員八村壘，今仗難得正選但只交出8分及4次籃板。湖人目前在西岸以30勝27負排西岸第9，至於勇士就追至28勝26負，在西岸排第10，同樣處於季後賽附加賽的位置上。
金塊輕取巫師130:110
至於衞冕球隊的丹佛金塊，在祖傑個人獨取21分、19個籃板及15次助攻的「三雙」，是個人今個賽季的第16個「三雙」，也讓他成為聯盟歷史上第4位球員，能夠在所有的對手身上都取得至少一次「三雙」的球員。至於巫師的古斯馬（Kyle Kuzma）取得全場最高的31分，但巫師也就只依賴他一個，而金塊就有7位球員取得雙位數得分，金塊在全場領先下，在最多拉開過28分下，最終贏130:110。