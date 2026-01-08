NBA｜勒邦占士缺陣湖人不敵馬刺　雷霆驚險加時贏爵士

勒邦占士（LeBron James）因為左腳關節和右腳坐骨神經痛，再次要避戰，洛杉磯湖人在面對雲班耶馬（Victor Wembanyama）仍擔任後備的聖安東尼奧馬刺，不過湖人在當錫（Luka Doncic）攻入38分之下，仍要輸91:107。另外，常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆在主場對猶他爵士，需要打到加時才贏129:125勝出。

賽前連贏3場的湖人，勒邦占士卻通知在賽前受傷，缺席今場的比賽，而湖人也面對八村壘及列維斯（Austin Reaves）的缺陣。上半場湖人在當錫個人獨取22分之下，半場還是僅落後43:48，而且一直守得住個位數分差。不過下半場馬刺只有繼續擴大優勢，最終馬刺以今場最大分差的16分，以107:91勝出。馬刺5人取得雙位數得分，不過最多都是2個後備的基頓莊臣（Keldon Johnson）及雲班耶馬，當中基頓莊臣個人攻入27分，雲班耶馬就有16分及14個籃板。當錫今場為湖人貢獻38分、10個籃板及10次助攻的「三雙」，但湖人就僅有他與希爾斯（Jaxson Hayes）及拿拉維亞（Jake LaRavia）取雙位數得分，不過他們也分別僅10及16分，對湖人幫助有限。