NBA｜勒邦占士缺陣湖人不敵馬刺　雷霆驚險加時贏爵士

勒邦占士（LeBron James）因為左腳關節和右腳坐骨神經痛，再次要避戰，洛杉磯湖人在面對雲班耶馬（Victor Wembanyama）仍擔任後備的聖安東尼奧馬刺，不過湖人在當錫（Luka Doncic）攻入38分之下，仍要輸91:107。另外，常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆在主場對猶他爵士，需要打到加時才贏129:125勝出。
賽前連贏3場的湖人，勒邦占士卻通知在賽前受傷，缺席今場的比賽，而湖人也面對八村壘及列維斯（Austin Reaves）的缺陣。上半場湖人在當錫個人獨取22分之下，半場還是僅落後43:48，而且一直守得住個位數分差。不過下半場馬刺只有繼續擴大優勢，最終馬刺以今場最大分差的16分，以107:91勝出。馬刺5人取得雙位數得分，不過最多都是2個後備的基頓莊臣（Keldon Johnson）及雲班耶馬，當中基頓莊臣個人攻入27分，雲班耶馬就有16分及14個籃板。當錫今場為湖人貢獻38分、10個籃板及10次助攻的「三雙」，但湖人就僅有他與希爾斯（Jaxson Hayes）及拿拉維亞（Jake LaRavia）取雙位數得分，不過他們也分別僅10及16分，對湖人幫助有限。
SGA取46分雷霆免3連敗
上屆總冠軍的雷霆，球隊狀態只一般。主場面對爵士，靠基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）最後一刻的跳投命中，避免了球隊自2024年4月後的3連敗，以114平手進入加時，最終雷霆以129:125擊敗爵士。SGA今場個人攻入46分，當中包括加時個人攻入9分，協助雷霆中止連敗，繼續在常規賽領前。
同日的比賽，東岸「一哥」底特律活塞以108:93贏芝加哥公牛，多倫多速龍作客97:96險勝夏洛特黃蜂，費城76人131:110輕取華盛頓巫師，丹佛金塊作客114:110小勝波士頓塞爾特人，阿特蘭大鷹隊117:100贏新奧爾良鵜鶘，奧蘭多魔術作客加時104:103險勝布魯克林籃網，紐約人主場123:111擊敗洛杉磯快艇，鳳凰城太陽117:98作客贏孟菲斯灰熊，金州勇士主場120:113贏密爾沃基公鹿，波特蘭拓荒者主場103:102小勝侯斯頓火箭。