NBA｜勒邦占士缺陣湖人負籃網兩連敗　祖傑領金塊中止雷霆連勝

勒邦占士（LeBron James）在對波士頓塞爾特人的比賽拉傷，今場作客紐約也繼續缺陣下，洛杉磯湖人以108:111不敵布魯克林籃網，球隊兩連敗後，西岸第2的位置就讓予丹佛金塊。金塊在另一邊廂，在祖傑（Nikola Jokic）交出35分及18個籃板下，以140:127擊敗西岸第一的奧克拉荷馬城雷霆，中止對手的7連勝走勢。
勒邦上仗因傷退場，令湖人之前的8連勝結束。今場轉到紐約，湖人第1節在加比雲森特（Gabe Vincent）獨取13分下，領先28:16。湖人第2節在帶開過15分後，籃網在完半場前已追回落後。兩隊下半場的比賽有14次互換領先，當錫（Luka Doncic）雖然射入3分，令湖人在最後的10.6秒追至106:108。不過籃網又在科隆尼（Noah Clowney）的入樽兼搏得犯規下，再次將比數拉開5分，湖人雖然有列維斯（Austin Reaves）再追多2分，但也為時已晚，球隊以108:111不敵籃網。以40勝23負排西岸第3。
當錫今場雖然交出「三雙」的22分、12個籃板及12次助攻，不過今場他的投射卻是26投8中。籃網雖然全場的命中率不及湖人，也沒有球員取得20分或以上得分，不過籃網仍能在主場取勝。
至於西岸的一二位大戰，金塊正選5人都取得上雙的得分，球隊全場的命中率更達60.5%，當中祖傑20投15中，個人獨取35分、18個籃板及8次的助攻，謝姆梅利（Jamal Murray）也有34分貢獻。與祖傑在爭奪常規賽最有價值球員的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），再與祖傑交鋒就僅餘25分，雷霆最終主場輸127:140，7連勝的走勢告終，在戰績上也被東岸的克里夫蘭騎士有2場差距。
獨行俠贏馬刺結束連敗
僅餘8個健康球員的達拉斯獨行俠，在作客聖安東尼奧馬刺就結束連敗。獨行俠僅餘的8個可用球員有6人取得雙位數得分，當中丁威迪（Spencer Dinwiddie）個人取得28分，基利湯臣（Klay Thompson）也有26分貢獻，拿治馬素爾（Naji Marshall）及基斯拿艾華士（Kessler Edwards）也分別取24及22分，協助獨行俠以133:129擊敗馬刺，在5連敗後終於止血。