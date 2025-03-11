NBA｜勒邦占士缺陣湖人負籃網兩連敗　祖傑領金塊中止雷霆連勝

勒邦占士（LeBron James）在對波士頓塞爾特人的比賽拉傷，今場作客紐約也繼續缺陣下，洛杉磯湖人以108:111不敵布魯克林籃網，球隊兩連敗後，西岸第2的位置就讓予丹佛金塊。金塊在另一邊廂，在祖傑（Nikola Jokic）交出35分及18個籃板下，以140:127擊敗西岸第一的奧克拉荷馬城雷霆，中止對手的7連勝走勢。

勒邦上仗因傷退場，令湖人之前的8連勝結束。今場轉到紐約，湖人第1節在加比雲森特（Gabe Vincent）獨取13分下，領先28:16。湖人第2節在帶開過15分後，籃網在完半場前已追回落後。兩隊下半場的比賽有14次互換領先，當錫（Luka Doncic）雖然射入3分，令湖人在最後的10.6秒追至106:108。不過籃網又在科隆尼（Noah Clowney）的入樽兼搏得犯規下，再次將比數拉開5分，湖人雖然有列維斯（Austin Reaves）再追多2分，但也為時已晚，球隊以108:111不敵籃網。以40勝23負排西岸第3。