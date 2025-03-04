NBA | 勒邦占士距5萬分僅一分之遙 明天上陣即改寫紀錄前無古人

勒邦占士（Lebron James）NBA職業生涯紀錄多的是，即將再達成一項前所未有的歷史性成就——NBA生涯得分（包括常規賽與季後賽）即將突破50,000分，這一紀錄極可能前無古人，後無來者。

昨天洛杉磯湖人以108比102擊敗洛杉磯快艇的比賽中，占士攻入17分，距離5萬分這里程碑僅差1分。湖人下一場比賽將於周三主場迎戰新奧爾良鵜鶘，開賽時間為香港時間早上11時30分。只要占士上陣，肯定可破紀錄。