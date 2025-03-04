NBA | 勒邦占士距5萬分僅一分之遙 明天上陣即改寫紀錄前無古人

勒邦占士（Lebron James）NBA職業生涯紀錄多的是，即將再達成一項前所未有的歷史性成就——NBA生涯得分（包括常規賽與季後賽）即將突破50,000分，這一紀錄極可能前無古人，後無來者。
昨天洛杉磯湖人以108比102擊敗洛杉磯快艇的比賽中，占士攻入17分，距離5萬分這里程碑僅差1分。湖人下一場比賽將於周三主場迎戰新奧爾良鵜鶘，開賽時間為香港時間早上11時30分。只要占士上陣，肯定可破紀錄。
占士常規賽季後賽得分皆列第一
占士是NBA歷史上常規賽總得分最高的球員，他目前累積41,837分，兩年前超越渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），打破後者保持39年的紀錄。此外，占士亦是NBA歷史季後賽得分王，累積8,162分，這紀錄於2017年超越米高佐敦（Michael Jordan）後保持至今。
目前湖人狀態火熱六連勝，在過去20場比賽取得16勝，以38勝21負的戰績暫列西岸第二，僅次於奧克拉荷馬雷霆，展現出爭總冠軍的實力。
無論如何，占士即將迎來一項足以載入史冊的生涯成就，這將與他的四座NBA總冠軍與四座MVP獎項一起，成為他輝煌職業生涯的重要一環，並獲得應有的尊重與讚譽。
原文：LeBron James 1 point away from 50,000 career points, becoming 1st NBA player to reach milestone
原文刊登於 Yahoo 體育