NBA｜勒邦占士踏入40歲　目標仍要為湖人贏總冠軍

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James），在12月30日踏入40歲。而他40歲首戰，會是在美國時間的周二（31日）對老東家的克里夫蘭騎士。勒邦周一接受美國記者訪問時他表示，自己雖然仍可以維持5至7年的頂級狀態，但他將不算這樣做，意味他退役的時間接近了。
曾經是NBA史上最年輕累積1,000分至4萬分的紀錄保持者，也是繼卡達（Vince Carter）以外，另一位在NBA經歷22個賽季球員。在周二對騎士的比賽，他將是史上第32位以40歲之齡參戰的球員。對於自己的比賽狀態，勒邦表示：「老實說，如果我想要，我可以繼續在比賽中維持高水平。由我說出來可能有點怪，但可能還有5至7年，如果我想的話。不過我不打算這麼做。」他再說：「你來的時候18歲，現在坐在這裡已經40歲了，22年的老將還有一個20歲的兒子在打。這已經是很厲害。」
依然計劃以湖人作生涯終點
勒邦在接受訪問表示，自己仍希望可以贏得第5個冠軍指環，並且想帶領湖人贏出：「現在，我認為我們有很好的團隊。我認為我們在聯盟內有能力與任何人競爭。但我們在冠軍的水平嗎？我們現在可以贏得冠軍嗎？不，我不認為，但這也很好，因為我們仍有很多改善的空間。我不知道這會否確定我要留得更久，因為這不會在任何意義上改變我的生涯。」
雖然湖人會否再贏冠軍仍然未知，不過勒邦指不會轉投其他球隊：「這是計劃之中。我要在這裡完結，這是一個計劃。我來這裡作為自己生涯的最後舞台，並在這結束一切。但我也不是傻的，很清楚籃球的運作。不過我認為我與這組織的關係早已不言而喻，希望，在我生涯結束前不會再去其他地方。」