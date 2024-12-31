NBA｜勒邦占士踏入40歲　目標仍要為湖人贏總冠軍

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James），在12月30日踏入40歲。而他40歲首戰，會是在美國時間的周二（31日）對老東家的克里夫蘭騎士。勒邦周一接受美國記者訪問時他表示，自己雖然仍可以維持5至7年的頂級狀態，但他將不算這樣做，意味他退役的時間接近了。

曾經是NBA史上最年輕累積1,000分至4萬分的紀錄保持者，也是繼卡達（Vince Carter）以外，另一位在NBA經歷22個賽季球員。在周二對騎士的比賽，他將是史上第32位以40歲之齡參戰的球員。對於自己的比賽狀態，勒邦表示：「老實說，如果我想要，我可以繼續在比賽中維持高水平。由我說出來可能有點怪，但可能還有5至7年，如果我想的話。不過我不打算這麼做。」他再說：「你來的時候18歲，現在坐在這裡已經40歲了，22年的老將還有一個20歲的兒子在打。這已經是很厲害。」