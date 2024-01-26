NBA｜勒邦占士首位20次獲選明星賽　塞爾特人33分大勝熱火（附比賽精華）

NBA全明星賽的票選結果公布，勒邦占士（LeBron James）成為首位20次入選明星隊的球員，同時他亦是西岸票選第一的球員。而在常規賽，去年的東岸決賽兩隊再戰，波士頓塞爾特人以33分之差輕取邁亞密熱火。

雖然勒邦成為西岸的隊長，但是他主要是在球迷票獲得有近50萬票的差距，而他在球員及傳媒投票，都不及丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）。然而勒邦仍然超越了「天鉤」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），成為最多出席明星賽的球員。西岸前場的另一個席位，就由鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）取得。而兩個後衛分別是達拉斯獨行俠的當錫（Luka Doncic）及奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）雖然在球迷票獲得第2高，不過在球員票僅獲第3，而傳媒票更只有第4，最終居里未能進入明星賽正選。