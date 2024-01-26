NBA｜勒邦占士首位20次獲選明星賽　塞爾特人33分大勝熱火（附比賽精華）

NBA全明星賽的票選結果公布，勒邦占士（LeBron James）成為首位20次入選明星隊的球員，同時他亦是西岸票選第一的球員。而在常規賽，去年的東岸決賽兩隊再戰，波士頓塞爾特人以33分之差輕取邁亞密熱火。
雖然勒邦成為西岸的隊長，但是他主要是在球迷票獲得有近50萬票的差距，而他在球員及傳媒投票，都不及丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）。然而勒邦仍然超越了「天鉤」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），成為最多出席明星賽的球員。西岸前場的另一個席位，就由鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）取得。而兩個後衛分別是達拉斯獨行俠的當錫（Luka Doncic）及奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）雖然在球迷票獲得第2高，不過在球員票僅獲第3，而傳媒票更只有第4，最終居里未能進入明星賽正選。
Three voting groups determined the starters:— NBA Communications (@NBAPR) January 26, 2024
▪️ Fans (50%)
▪️ NBA players (25%)
▪️ Media panel (25%)
Complete voting results here: https://t.co/7NuxV72HZh
Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/nTZD7buDOG
東岸方面，密爾沃基公鹿的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）以超過542萬票成為票王，而前場另外兩人分別是費城76人的安比（Joel Embiid），以及塞爾特人的達譚（Jayson Tatum）。後衛就分別是印第安納溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）以及公鹿的列拿特（Damian Lillard）。
紐約人大勝金塊38分
至於在常規賽的賽事上季東岸決賽的兩隊，塞爾特人與熱火今季第2次交手，不過今次綠軍面對的壓力不大，在首節反超之後，塞爾特人就一直帶到尾，而且更拉開過最多34分，而球隊終以143:110擊敗熱火。塞爾特人雖然大勝，不過中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）中途受傷，他今場為球隊取得19分。而塞爾特人全隊包括正選5人在內，有7人取得雙位數得分，達譚更是取下最多的26分。綠軍目前仍然是今季聯盟戰績最好的一隊。
同樣大勝還有紐約人，球隊在6人攻入雙位數得分下，以122:84，38分之差大勝金塊。金塊祖傑個人取得全場最多的31分，可是隊友表現欠佳，謝姆梅利（Jamal Murray）與卡達維普比（Kentavious Caldwell-Pope）分別只有9及5分，二人手感都欠佳，命中率都低於一半，而金塊今場投射命中全隊都僅得40.5%，相反紐約人卻有52.9%。