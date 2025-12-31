NBA｜勒邦占士41歲生日與囝囝落場　湖人主場對活塞吞敗

勒邦占士（LeBron James）在球場度過自己的41歲生日，而且他也繼續與兒子的邦尼占士（Bronny James）上陣，可是洛杉磯湖人主場卻以106:128大敗給底特律活塞。
美國時間的12月30日，也是勒邦占士的41歲生日，他效力的湖人在主場要對活塞。然而在八村壘、列維斯（Austin Reaves）等缺陣下，湖人首節表現欠佳，只有當錫（Luka Doncic）為球隊取13分，令湖人首節僅落後6分，第2節占士個人攻入10分之下，半場湖人落後65:70。第3節湖人在命中率方面仍未有起息，並落後至8分進入最後一節，湖人第4節崩盤，落後最多26分，最終以106:128大敗一場。
快艇大炒帝王41分
邦尼占士雖然今場因為第4節後半的「垃圾時間」取得上陣，不過未有得分，僅交2個助攻，而父親的占士個人也僅得17分，全場17次起手僅得6中。當錫仍是獨力撐起湖人，個人攻入30分及11次助攻，而湖人全隊今場命中率就僅45.1%。活塞5人交出雙位數得分，根寧咸（Cade Cunningham）攻入27分及11次助攻，後備的沙斯薩（Marcus Sasser）都有19分貢獻，令活塞在近3次對賽保持全勝。
同日的比賽，洛杉磯快艇主場大勝薩克拉門托帝王131:90，費城76人139:136贏孟菲斯灰熊，波士頓塞爾特人129:119擊敗猶他爵士。