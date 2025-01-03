NBA｜勒邦居里僅第3？明星賽首階段投票結果

NBA全明星賽的首階段投票數字，勒邦占士（LeBron James）與史堤芬居里（Stephen Curry）都在自己的位置上於西岸排第3。而目前西岸領先的前場球員是丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）及奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。至於東岸的前後場領先者分別為密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）以及夏洛特黃蜂的拿美路波爾（LaMelo Ball）。

今年全明星賽再度改制，嘗試以4隊進行3場的比賽分勝負，增加比賽的可觀性。然而公眾投票剛依舊進行。在周四（2日）公布的首階段票數，西岸前場領先的是祖傑，他獲得逾144萬票，而第2的杜蘭特（Kevin Durant）獲得127萬票。勒邦占士就以逾116萬票排第3位，而緊隨其後是有99.9萬的隊洛杉磯湖人隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis），二年生的聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）排第5。