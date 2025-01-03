NBA｜勒邦居里僅第3？明星賽首階段投票結果

NBA全明星賽的首階段投票數字，勒邦占士（LeBron James）與史堤芬居里（Stephen Curry）都在自己的位置上於西岸排第3。而目前西岸領先的前場球員是丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）及奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。至於東岸的前後場領先者分別為密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）以及夏洛特黃蜂的拿美路波爾（LaMelo Ball）。
今年全明星賽再度改制，嘗試以4隊進行3場的比賽分勝負，增加比賽的可觀性。然而公眾投票剛依舊進行。在周四（2日）公布的首階段票數，西岸前場領先的是祖傑，他獲得逾144萬票，而第2的杜蘭特（Kevin Durant）獲得127萬票。勒邦占士就以逾116萬票排第3位，而緊隨其後是有99.9萬的隊洛杉磯湖人隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis），二年生的聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）排第5。
西岸後場方面，領先是基爾謝奧斯阿歷山大，他有105萬票，而第2是達拉斯獨行俠的當錫（Luka Doncic），他有87萬票，至於居里以81萬排第3。第4及5分別是獨行俠的艾榮（Kyrie Irving）及明尼蘇達木狼的艾華士（Anthony Edwards）。
「字母哥」獲171萬票領前
東岸的前場，領先是「字母哥」安迪杜甘普，他獲得171萬票是目前的「票王」，而第2是波士頓塞爾特人的達譚（Jayson Tatum），獲138萬票。第3位是季初被交易到紐約人的唐斯（Karl-Anthony Towns），之後分別為奧蘭多魔術的賓捷羅（Paolo Banchero）及塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）。
東岸後場的排名，領先是黃蜂的波爾，得票只有94.7萬。而之後是克里夫蘭騎士的當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell），第3是公鹿的（Damian Lillard）。第4及5分別為紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）以及阿特蘭大鷹隊的泰爾楊格（Trae Young）。今年的全明星賽會在下月於三藩市金州勇士的主場舉行。大會將會在本月9日及16日再公布投票數，20日將結束投票並在23日公布正選名單，而公眾投票佔50%。
Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025
Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.
Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn