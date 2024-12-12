NBA｜卡達麥基迪籃球場外再合作 表兄弟入股NFL水牛城

NBA｜卡達（Vince Carter與麥基迪（Tracy McGrady）曾同場出戰NBA明星賽。（資料圖片）

NBA名人堂成員卡達（Vince Carter）及麥基迪（Tracy McGrady），近日宣布入股美式足球聯盟（NFL）的水牛城比爾隊（Buffalo Bills），成為股東團隊中的10名少數股東之一。

麥基迪與卡達是表兄弟，曾在NBA職業生涯早期於多倫多速龍一同效力。麥基迪更於卡達今年10月的名人堂入選典禮上，擔任介紹人。

水牛城比爾隊於周三宣布了這次新合作伙伴的消息，Terry Pegula及Kim Pegula為球隊的主要持有人，這是球隊歷史上首次引入次級股東。