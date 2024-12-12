NBA｜卡達麥基迪籃球場外再合作 表兄弟入股NFL水牛城

NBA名人堂成員卡達（Vince Carter）及麥基迪（Tracy McGrady），近日宣布入股美式足球聯盟（NFL）的水牛城比爾隊（Buffalo Bills），成為股東團隊中的10名少數股東之一。
麥基迪與卡達是表兄弟，曾在NBA職業生涯早期於多倫多速龍一同效力。麥基迪更於卡達今年10月的名人堂入選典禮上，擔任介紹人。
水牛城比爾隊於周三宣布了這次新合作伙伴的消息，Terry Pegula及Kim Pegula為球隊的主要持有人，這是球隊歷史上首次引入次級股東。
Arctos持有NBA F1等股份
新股東團隊包括私人股本公司Arctos以及多位企業高管與風險投資家。根據比爾隊的資料，Arctos同時持有NBA、NHL、MLB、MLS、NASCAR、英超聯賽及一級方程式（F1）的股份。目前尚未清楚每位新股東所佔股份比例。根據財經雜誌《福布斯》估計，比爾隊的市值約為42億美元。
今年8月，NFL通過允許每支球隊，可有最高10%的私人股本股份參股。
邁亞密海豚隊（Miami Dolphins）同樣向私人股本投資者出售了股份。海豚隊於周三宣布，球隊老闆Stephen Ross將球隊10%的股份出售給Ares Management，並將3%的股份出售給布魯克林籃網隊的老闆蔡崇信及Oliver Weisberg。