NBA｜古明加爆發 咖喱仔回勇 勇士有力屠熊

NBA明早免費電視直播，將演老牌勁旅勇士作客灰熊之戰。主隊自從首席球星莫蘭特在上月受傷提早收咧，表現一直飄忽；加上傷兵問題加劇，戰力再減，更麻煩是灰熊戰畢騎士後，馬上又要「背靠背」再戰。反觀勇士態況回升，史提芬居里回勇之餘，又有新星古明加爆發上位，今場客戰有望屠熊。(2月3日09:00 Viu TV直播)

灰熊近期傷兵問題嚴重，包括莫蘭特、戴歷路斯(Derrick Rose)與史馬特(Marcus Smart)等入傷兵營。球隊為解決兵源不足問題，上月與公牛傳奇柏賓(Scottie Pippen)之子小柏賓(Scotty Pippen Jr)簽下一紙兩年雙向合同；然後在本周初又與6呎9吋前鋒馬菲靴治(Matthew Hurt)簽下一紙10日短約，但球隊日前主場不敵帝王之戰，全場仍只得8名球員輪流上陣，最終在半場領先15分下，反輸9分收場。