NBA｜古明加爆發 咖喱仔回勇 勇士有力屠熊

NBA明早免費電視直播，將演老牌勁旅勇士作客灰熊之戰。主隊自從首席球星莫蘭特在上月受傷提早收咧，表現一直飄忽；加上傷兵問題加劇，戰力再減，更麻煩是灰熊戰畢騎士後，馬上又要「背靠背」再戰。反觀勇士態況回升，史提芬居里回勇之餘，又有新星古明加爆發上位，今場客戰有望屠熊。(2月3日09:00 Viu TV直播)
灰熊近期傷兵問題嚴重，包括莫蘭特、戴歷路斯(Derrick Rose)與史馬特(Marcus Smart)等入傷兵營。球隊為解決兵源不足問題，上月與公牛傳奇柏賓(Scottie Pippen)之子小柏賓(Scotty Pippen Jr)簽下一紙兩年雙向合同；然後在本周初又與6呎9吋前鋒馬菲靴治(Matthew Hurt)簽下一紙10日短約，但球隊日前主場不敵帝王之戰，全場仍只得8名球員輪流上陣，最終在半場領先15分下，反輸9分收場。
灰熊靠整體戰撐住
灰熊當日是以季內第27套正選陣容出戰，陣容變化之大可見；未計算今晨賽果，灰熊開季至今47戰18勝29負，主場更只得恐怖的5勝16負。主帥贊堅斯(Taylor Jenkins)對帝王賽後，仍公開讚賞球員表現，但對實質刺激鬥志與提升戰力，難有幫助。
反觀今季表現同樣未達預期的勇士，自從祖蒙特格連(Draymond Green)停賽期滿復出，看來心理問題得到解決，陣上表現逐漸重現風采；隊友包括韋堅斯(Andrew Wiggins)與新星古明加等戰力均得到提升。主帥卡爾(Steve Kerr)亦對愛將回歸給予認同：「祖蒙特回歸改變了很多事情，他在攻防都能把隊友聯繫起來；很高興見到韋堅斯與JK（古明加）都打得好。」
勇士古明加大爆發
之前因上陣時間問題，一度傳出有意離隊的古明加，近期終於得到教練重用，打出生涯最好的表現，連續7場得分20+，連續24場得分雙位數，漸成勇士主力要員。至於首席球星「咖喱仔」亦已走出低谷，上仗對76人射入8球三分波，全場攻入37分，亦是他連續3場投入6球或以上三分球，也是連續6場取得25+以上得分，再現巨星光芒。此外，上場因病缺陣的奇利湯臣(Klay Thompson)今場亦有望復出；強陣之下，面對殘陣的灰熊，勇士不勝無歸。