NBA｜名宿巴克利轟湖人為邦尼占士安排欠妥

邦尼占士在今季以次輪選秀加盟湖人，與爸爸勒邦成為隊友，也實現在NBA賽場的首次父子同場。然後在缺少上陣時間及難有表現下，球隊將他下放至發展聯開的南灣湖人，可是邦尼只能在發展聯盟的主場比賽上陣，球隊作客就返回湖人。巴克利在日前接受一個體育頻道時，提到邦尼占士的處理。

巴克利批評：「他們的處理是糟透。我想這是很好的，在他首仗有個小小的儀式。不過那小子還未準備在NBA上陣，他應該留在發展聯盟，他才可以打籃球。他坐在板凳是不會變好。還有就是，他只會在主場比賽上陣。這是愚蠢的，這對他是不公平，對球隊也不公平。」他指：「係可以想那球隊的教練會如何？在你作客的時候，有個球員你有一兩個星期不見了，然而你覺得你需要用他。我覺得這對邦尼沒有任何好處。」

勒邦與兒子感覺良好

湖人的主教練列迪克（JJ Redick）就曾表示，早已決定邦尼要在湖人及發展聯盟兩邊走，然而巴克利認為這處理對勒邦也沒有好處：「這對湖人看起來也不好。我欣賞勒邦所做的一切，不過這對他印象也有影響，這是我的想法。」邦尼至今在發展聯盟僅上陣兩場比賽，比賽時間57分鐘，兩場合共只有10分、5個籃板及6次的助攻。勒邦就對與邦尼一起訓練覺得很好，他上月指：「能夠在這刻仍繼續努力，並且可以與我兒子一起努力，這是上天給我最偉大的禮物之一，我會好好利用它。 」