NBA｜咖喱復出 勇士強陣鬥木狼

NBA明晨常規賽有西岸中游大戰直播，由勇士主場迎戰木狼，合演上屆季後賽西岸四強翻版。勇士今場會有「兩老」史提芬居里(Stephen Curry)與祖蒙特格連(Draymond Green)同時歸隊；加上近期打出上佳防守，與由「蟻俠」艾華士斯(Anthony Edwards)領導的木狼對決，將合演一場精彩好戲。(Viu TV 99台12月13日11:00直播)

勇士首席球星「咖喱仔」早前因大腿受傷休戰5場，期間球隊卻打出3勝2負不俗成績，頂替史提芬居里的「咖喱弟」薛夫居里(Seth Curry)表現間有驚喜，但真正奇兵是身高報稱6呎2吋的柏史賓沙(Pat Spencer)。這位替補控衛過去4場錄得雙位數得分，期間平均每場16分；加上新人韋李察(Will Richard)的準繩外投，以及在中鋒位置做足本分的昆頓普斯(Quinten Post)，將勇士的戰力突然重新提升。