NBA｜咖喱復出 勇士強陣鬥木狼

NBA明晨常規賽有西岸中游大戰直播，由勇士主場迎戰木狼，合演上屆季後賽西岸四強翻版。勇士今場會有「兩老」史提芬居里(Stephen Curry)與祖蒙特格連(Draymond Green)同時歸隊；加上近期打出上佳防守，與由「蟻俠」艾華士斯(Anthony Edwards)領導的木狼對決，將合演一場精彩好戲。(Viu TV 99台12月13日11:00直播)
勇士首席球星「咖喱仔」早前因大腿受傷休戰5場，期間球隊卻打出3勝2負不俗成績，頂替史提芬居里的「咖喱弟」薛夫居里(Seth Curry)表現間有驚喜，但真正奇兵是身高報稱6呎2吋的柏史賓沙(Pat Spencer)。這位替補控衛過去4場錄得雙位數得分，期間平均每場16分；加上新人韋李察(Will Richard)的準繩外投，以及在中鋒位置做足本分的昆頓普斯(Quinten Post)，將勇士的戰力突然重新提升。
對於明晨之戰，主帥卡爾(Kerr)透露，「咖喱仔」已經傷癒，準備就緒可以復出；而因扭傷腳缺陣兩場、並因私事缺席周中操練的祖蒙特格連，預計可以在今場回歸，暫時大軍就只得老將中鋒賀福特(Horford)因坐骨神經痛缺陣。值得一提是勇士近期防守發揮出色，近5場賽事有4場將對手得分壓制至100分以下，在全聯盟的防守位列第4，將成為該隊今場爭勝的關鍵。
艾華士手風順
對手木狼上仗常規賽主場以105比108不敵太陽，5連勝走勢告終，現時以15勝9負，較勇士有2.5場勝差優勢。木狼的「蟻俠」艾華士上仗狂轟40分，卻因隊友中鋒高拔(Gobert)在第三節被逐下，球隊守力大減而敗陣；但高拔今場可如常披甲，配上陣內的星級陣容如蘭度爾(Randle)及迪雲辛素(DiVincenzo)等，與勇士的強強對碰，萬勿錯過。