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體育
2023-11-24 04:30:13
日報

NBA｜咖喱首遇斑馬仔 勇士爭出線誓拔馬刺

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NBA香港時間明晨再上演季中錦標賽，其中直播焦點是西岸C組的勇士主場對馬刺，亦將是馬刺的「怪物狀元」雲班雅馬(Victor Wembanyama)首次挑戰勇士的兩屆MVP史提芬居里(Stephen Curry)。今季在主場表現走樣的勇士，為爭出線非勝不可；雖有中鋒祖蒙特格連(Draymond Green)繼續停賽，但準名人堂控衛基斯保羅(Chris Paul)上仗被逐後，今場必打爭氣波，撞正馬刺狀態低迷遭逢10連敗，勇士必把握殺敵良機！(Viu TV99台明早11:00直播)

聯盟首辦的季中錦標賽已屆分組賽關鍵階段，東西岸各3個小組首名共6隊，都可直接出線8強，而兩岸的最佳小組次名，亦可躋身半準決賽。馬刺在西C組3戰皆北，已經出線無望；但由於季中賽戰績亦會計算在常規賽中，今場不會放軟手腳。只是球隊實力所限，主帥普波域治(Gregg Popovich)旨在全力培養法國超新星「斑馬仔」，以及潛力控球前鋒蘇漢(Jeremy Sochan)，爭勝決心不及今場對手勇士。
 

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勇士盼打爭氣波

勇士方面，在西C組目前兩戰1勝1負，而同組同為2戰全勝的帝王與木狼明晨交鋒，戰果將直接影響到勇士出線機會；但勇士大前提還是先要打敗馬刺，保持爭奪出線機會。當然，勇士近況亦非理想，剛戰作客太陽最終以115比123落敗，前一仗反彈擊敗火箭後，再嘗敗績，近8場輸7場；明晨在勇士大通中心銀行上演的賽事，主隊要打爭氣波。

人腳方面，勇士主將祖蒙特格連的5場停賽令，今場會是最後一場波監；缺少這名內線球員「駁腳」及防守，實力無疑受損，可幸兩位季初表現平平的主力包括韋堅斯(Andrew Wiggins)及奇利湯臣(Klay Thompson)，近期都有復勇跡象，其中「K湯」更是連續兩場得分20+，重拾外線手感，加上首席球星「咖喱仔」今季的強勁發揮，場均30.4分，得分榜排名第4，勇士的火力絕對可予人信心。

馬刺常規賽僅3勝

至於馬刺今季表現低迷，在常規賽15戰3勝12負，唯一慶幸是「斑馬仔」的確有非凡潛力；現時平均取得18.6分、9.1籃板及2.5次助攻，投射命中率42.9%，更曾造出單場8個封阻的驚人數據；而由這位聯盟身高第一人挑戰NBA兩大「矮仔」巨星史提芬居里與基斯保羅的對碰，也會是今場球迷關注焦點。

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