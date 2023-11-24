NBA｜咖喱首遇斑馬仔 勇士爭出線誓拔馬刺

NBA香港時間明晨再上演季中錦標賽，其中直播焦點是西岸C組的勇士主場對馬刺，亦將是馬刺的「怪物狀元」雲班雅馬(Victor Wembanyama)首次挑戰勇士的兩屆MVP史提芬居里(Stephen Curry)。今季在主場表現走樣的勇士，為爭出線非勝不可；雖有中鋒祖蒙特格連(Draymond Green)繼續停賽，但準名人堂控衛基斯保羅(Chris Paul)上仗被逐後，今場必打爭氣波，撞正馬刺狀態低迷遭逢10連敗，勇士必把握殺敵良機！(Viu TV99台明早11:00直播)

聯盟首辦的季中錦標賽已屆分組賽關鍵階段，東西岸各3個小組首名共6隊，都可直接出線8強，而兩岸的最佳小組次名，亦可躋身半準決賽。馬刺在西C組3戰皆北，已經出線無望；但由於季中賽戰績亦會計算在常規賽中，今場不會放軟手腳。只是球隊實力所限，主帥普波域治(Gregg Popovich)旨在全力培養法國超新星「斑馬仔」，以及潛力控球前鋒蘇漢(Jeremy Sochan)，爭勝決心不及今場對手勇士。

