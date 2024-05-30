NBA｜唐斯絕境回勇 木狼「續命」誓再擒獨行俠

陷入絕境，逼出潛能！NBA季後賽西岸決賽第4回合，賽前總場數落後0比3的木狼，作客獨行俠進行的生死戰，多得主將之一、中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)及時在絕境下回勇，在下半場拿下全場25分中的20分，帶領木狼以105比100打敗獨行俠，總場數追成1比3。兩軍香港時間明晨回到明尼蘇達進行第5戰，木狼能否乘勝進一步接近雙方場數上的差距，備受關注！(NOW 641台周五08:30直播)

在今輪系列賽頭3戰命中率僅得28%的唐斯，讓木狼另一主力、雙星之一的「蟻人」愛德華斯(Anthony Edwards)苦苦支撐；可幸這位7呎中鋒今場終打爭氣波，全場13射9中，包括三分球5射4中，特別是當第3節已領得第5犯，面臨被逐危機，唐斯卻表現得更為專心及出色，直到完場前兩分鐘才犯滿離場，當時已為球隊確立贏波優勢。對於自己回勇表現，唐斯表示：「保持進取，在我腦海中已沒有時間再有任何懷疑。」