NBA｜唐斯開腔回應交易到紐約人　震驚過後為新季做好準備

距離NBA新球季展開不足一個月，各支球隊已開始新季的訓練。在新季其中一個重要的交易，是「狼王」的唐斯（Karl-Anthony Towns）被交易到紐約人，離開效力9年的明尼蘇達木狼，回到出生地的紐約。唐斯周四（3日）在訓練營開腔，承認交易對他是震驚的，不過他仍已為新東家準備好新球季。

NBA上星期傳出，木狼將唐斯換到紐約人，令不少人驚訝。因為唐斯一直是木狼的忠心球員，曾表示想效力木狼到退役。在周四唐斯向紐約人報到，他被問到與主帥泰保迪奧（Tom Thibodeau）關係，唐斯表示：「我想這讓我們在開始有優勢。」因為唐斯過去也與泰保迪奧在木狼合作過兩年半「我知道他想要的進攻套路，我知道他想的防守方法，還有他對球員的期望。」