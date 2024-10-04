NBA｜唐斯開腔回應交易到紐約人　震驚過後為新季做好準備

距離NBA新球季展開不足一個月，各支球隊已開始新季的訓練。在新季其中一個重要的交易，是「狼王」的唐斯（Karl-Anthony Towns）被交易到紐約人，離開效力9年的明尼蘇達木狼，回到出生地的紐約。唐斯周四（3日）在訓練營開腔，承認交易對他是震驚的，不過他仍已為新東家準備好新球季。
NBA上星期傳出，木狼將唐斯換到紐約人，令不少人驚訝。因為唐斯一直是木狼的忠心球員，曾表示想效力木狼到退役。在周四唐斯向紐約人報到，他被問到與主帥泰保迪奧（Tom Thibodeau）關係，唐斯表示：「我想這讓我們在開始有優勢。」因為唐斯過去也與泰保迪奧在木狼合作過兩年半「我知道他想要的進攻套路，我知道他想的防守方法，還有他對球員的期望。」
唐斯也表示與隊友的交流不俗，他笑言初報到就跟謝倫般臣（Jalen Brunson）打招呼，因為般臣在球隊的媒體日，因為交易未完成而稱「不知道誰是卡爾（唐斯）」。至於回到自己成長的紐約，唐斯表示：「我可以更多機會來見我的祖母，以及看着我的侄子侄女長大。」他又表示在回到紐約已收到不少舊朋友的歡迎。
蘭度：感覺被這裡需要
被交易到木狼的蘭度（Julius Randle）也指自己是有點震驚。不過他指，相信自己在木狼是被球隊需要：「你是希望能夠到一個地方，是你感覺到自己有被需要。我感覺到自己在這裡是被需要的。在生涯來到這時刻，我想在個人層面取得更多偉大成就，我想贏冠軍。而這裡是絕佳的機會去做到。」