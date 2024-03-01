NBA｜執靚防守漸現霸氣 公鹿強勢襲公牛

在新帥李華士(Doc Rivers)麾下，逐漸打出鐵血防守的東岸勁旅公鹿，香港時間明晨將會「背靠背」造訪公牛。雖然連場客戰絕對不易應付，但喜見球隊狀態全面冒升；對手公牛雖然休息期較長，但在主將卡魯素(Alex Caruso)繼續休戰下，今場要抵擋公鹿絕對不易。(Viu TV 99台3月2日11:00直播) 自辭退了前帥阿祖安格芬後，2021年總冠軍的公鹿，在新帥李華士帶領下，步向正途，開始重現爭逐總冠軍的戰力。最明顯是該隊在阿祖安格芬時期的防守，是全NBA第22位；如今卻在「河流叔」帶領下，守力攀上聯盟的前列位置。

公鹿3連勝 雙星默契增 公鹿首席球星「字母哥」安迪杜甘普說：「過往有些時間，我感覺就是走進了球場，但在防守上竟然沒有接觸到任何對手，我們總是任由對手傳送及出手，可能超過1分鐘也沒有觸碰任何人。我們必須要打得硬淨，讓對手感受到我們身體，並在不犯規下向對方施壓。」以往阿祖安格芬教導防守時，總被批評缺乏溝通及清晰指引。 事實上，公鹿近期打出3連勝，包括打敗了木狼與76人兩支勁旅，接著主場對夏洛特黃蜂，半場更讓對手取得今季NBA最低的26分，足見防守厲害。該隊雖然近6場有5場客戰，包括香港時間今晨客場再鬥黃蜂後，然後明晨又要造訪公牛；但以公鹿近期氣勢，在「字母哥」與列拿特兩大全明星組合愈戰愈勇之下，鬥公牛仍是志在必得。