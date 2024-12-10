NBA｜基斯保羅超越傑特升助攻榜第二 難破助攻王史托頓紀錄（有片）

現年39歲、有「控衛之神」稱號的基斯保羅（Chris Paul），在NBA史上寫下新的一頁，升上助攻榜第二名。 聖安東尼奧馬刺控衛保羅是在對新鵜鶘時，以一記傳球給班尼斯（Harrison Barnes），追平傑特（Jason Kidd）的NBA助攻榜歷史第二名；隨後他傳球給法國中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）射入三分球，做出職業生涯第12,092次助攻，超越了傑特。 在這個賽季保羅被交易至馬刺，原因是希望他能幫助雲班耶馬這位最有潛力新星發展，因此他以傳球給雲班耶馬達成這一成就，意義非凡。

史托頓15086次助攻難以超越 保羅曾在五個賽季中領跑NBA助攻榜，如今他的生涯助攻數僅次於名人堂球星史托頓（John Stockton）。然而，追趕史托頓是一個遙不可及的目標，因為史托頓以15,086次助攻的紀錄退役，成為籃球史上的助攻之王，39歲的保羅相信難以挑戰這數字。 目前排名NBA助攻榜前十的還包括：勒邦占士（截止週日為11,219次）、拿殊（Steve Nash，10,335次）、馬克積遜（10,334次）、魔術手莊遜（10,141次）、奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson，9,887次）、韋斯布克（Russell Westbrook，截止周日9,597次）及湯馬士（Isiah Thomas，9,061次）。 比賽結束後，馬刺為保羅舉行一場簡單的儀式，送上了一幅特製的海報，海報列出了他職業生涯中所有曾與之合作過的隊友名單。保羅發表感言，而情緒激動的他忍不住熱淚盈眶。

CP3偷波榜有望超越傑特 接下來，基斯保羅將目標瞄準傑特在偷波榜位置。保羅在NBA歷史偷波榜上已緊追傑特，目前排名第三。周日比賽前，保羅生涯累計2,646次偷波，距離傑特的2,684次僅差38次。作為六屆偷波王，保羅今季平均每場有1.4次偷波，若能保持健康，他有望本賽季內超越傑特。 與助攻榜類似，史托頓在偷波榜上也贏一條街，其退役前累計做出3,265次偷波，比傑特的第二名紀錄多出581次。 保羅在他的NBA第20個賽季中仍保持著穩定的表現。在周日比賽之前的23場比賽中，保羅場均10.4分、8.5次助攻和3.9個籃板，投籃命中率為43.3%，三分球命中率則為35.3%。