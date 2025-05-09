NBA｜塞爾特人名宿皮雅斯願賭服輸　浴袍look步行32公里返工

波士頓塞爾特人傳奇球星皮雅斯（Paul Pierce），日前在直播節目中立下「豪言壯語」，「如果塞爾特人輸第2場主場比賽，我保證明天會步行返電視台。從我屋企走過嚟，行15英里。穿住浴袍，唔著鞋，赤腳行過嚟。」

結果，塞爾特人真係輸波，皮雅斯頓時陷入兩難：係接受全FS1團隊同社交媒體群眾的恥笑，定係真係凌晨3點起身，做過走數真漢子呢？

後來佢發現，他口中講的「15英里」，其實實際上係20英里（約32公里）。皮雅斯隨即開始在Instagram Story中記錄整個過程。雖然唔係3點起身，但亦大約清晨5點左右離開住所，而且真係穿住浴袍。