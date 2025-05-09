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體育
2025-05-09 12:50:00

NBA｜塞爾特人名宿皮雅斯願賭服輸　浴袍look步行32公里返工

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皮雅斯願賭服輸，找數真漢子。 Icon Sportswire via Getty Images

皮雅斯願賭服輸，找數真漢子。 Icon Sportswire via Getty Images

波士頓塞爾特人傳奇球星皮雅斯（Paul Pierce），日前在直播節目中立下「豪言壯語」，「如果塞爾特人輸第2場主場比賽，我保證明天會步行返電視台。從我屋企走過嚟，行15英里。穿住浴袍，唔著鞋，赤腳行過嚟。」

結果，塞爾特人真係輸波，皮雅斯頓時陷入兩難：係接受全FS1團隊同社交媒體群眾的恥笑，定係真係凌晨3點起身，做過走數真漢子呢？

後來佢發現，他口中講的「15英里」，其實實際上係20英里（約32公里）。皮雅斯隨即開始在Instagram Story中記錄整個過程。雖然唔係3點起身，但亦大約清晨5點左右離開住所，而且真係穿住浴袍。

他不時更新路上情況，與粉絲互動。

至於皮雅斯係咪真係全程行哂？會唔會中途搭車、假裝行路拍下片？佢係咪真係赤腳？目前無從證實。

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就算皮雅斯係做啲唔做啲，但都起碼值得掌聲，至少成件事好睇又搞笑，好過有啲人冇食file。

作者：Chris Cwik

原文：Paul Pierce is apparently walking 20 miles to work after Celtics prediction goes horribly wrong

原文刊登於 Yahoo 體育

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