NBA｜塞爾特人後備奇兵　佩查特橫掃對手榮膺「最佳第六人」

波士頓塞爾特人今季板凳深度十足，其中佩查特（Payton Pritchard）表現尤為突出，最終毫無懸念奪得今季NBA「最佳第六人」獎項。
NBA美國時間周二（22日）公佈結果，彼頓畢查擊敗克里夫蘭騎士的泰爾謝路美（Ty Jerome）與底特律活塞的比斯利（Malik Beasley）勇奪殊榮。他在100張選票中獲得82張第一選票，領先第二位的比斯利（13票）一大截。
佩查特目前正值效力塞爾特人的第5季，今年在後備角色上打出代表作，場均貢獻14.3分、3.8個籃板及3.5次助攻，全部創下生涯新高。他在這支陣容深厚、以61勝21負結束常規賽的勁旅中，展現極高穩定性。塞軍作為去季總冠軍，今季東岸排名第2，僅次於騎士，而全聯盟則只有騎士與奧克拉荷馬城雷霆稍稍壓過他們。
佩查特作為後備，每場出手近8次3分，命中率超過40%，平均命中3.2球，同樣是生涯最佳。這位曾帶領俄勒岡大學殺入四強的前校隊球星，2020年選秀以第26順位加入塞爾特人，並於2023年與球隊簽下4年3,000萬美元合約。
A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2024-25 Kia NBA Sixth Man of the Year Award.— NBA Communications (@NBAPR) April 22, 2025
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佩查特亦成為塞爾特人隊史第4位奪得「最佳第六人」的球員，繼麥希爾（Kevin McHale）於1984及1985年連續兩年獲獎，比爾禾頓（Bill Walton）於1986年獲獎，以及博登（Malcolm Brogdon）於2023年奪獎後，佩查特再添一筆榮譽。
至於謝路美在騎士亦迎來突破性球季，場均12.5分及3.4次助攻，同為生涯最佳，並助球隊取得東岸頭號種子，整體命中率更達51.6%。
比斯利方面則在活塞打滿82場比賽，首次打足全季，場均攻入16.3分，3分命中率達41.6%，同樣創下個人新高。他亦帶領球隊自2019年以來首次重返季後賽，擺脫連續兩季勝場數僅十多場的低谷。
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