NBA｜塞爾特人後備奇兵　佩查特橫掃對手榮膺「最佳第六人」

波士頓塞爾特人今季板凳深度十足，其中佩查特（Payton Pritchard）表現尤為突出，最終毫無懸念奪得今季NBA「最佳第六人」獎項。

NBA美國時間周二（22日）公佈結果，彼頓畢查擊敗克里夫蘭騎士的泰爾謝路美（Ty Jerome）與底特律活塞的比斯利（Malik Beasley）勇奪殊榮。他在100張選票中獲得82張第一選票，領先第二位的比斯利（13票）一大截。

佩查特目前正值效力塞爾特人的第5季，今年在後備角色上打出代表作，場均貢獻14.3分、3.8個籃板及3.5次助攻，全部創下生涯新高。他在這支陣容深厚、以61勝21負結束常規賽的勁旅中，展現極高穩定性。塞軍作為去季總冠軍，今季東岸排名第2，僅次於騎士，而全聯盟則只有騎士與奧克拉荷馬城雷霆稍稍壓過他們。